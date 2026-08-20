Cosmin Matei rupe tăcerea după ce a fost suspendat 9 luni: „Mă antrenez în parc și în săli de fitness!”

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Cosmin Matei trece printr-un moment extrem de dificil. Căpitanul lui Sepsi a fost suspendat pentru nouă luni de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), după un caz de dopaj început în februarie 2024. Mijlocașul a fost depistat pozitiv cu 5-metilhexan-2-amină, un stimulent aflat pe lista substanțelor interzise.

Cosmin Matei, nevoit să alerge prin parcuri după suspendarea primită

Fotbalistul primise inițial o suspendare de șase luni din partea Agenției Naționale Anti-Doping (ANAD). Ulterior, Comisia de Apel a anulat sancțiunea, iar Matei a putut reveni pe teren. WADA nu a fost însă de acord cu această hotărâre și a atacat decizia la TAS, unde a solicitat o suspendare de cel puțin doi ani, susținând că încălcarea regulamentului antidoping a fost intenționată.

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. Jucătorul nu mai are voie să participe la programul organizat al echipei și ar urma să poată reveni la antrenamente în februarie 2027. Decizia a venit chiar după startul sezonului, în care mijlocașul bifase deja trei apariții pentru Sepsi și marcase un gol.

Cosmin Matei, dezvăluiri după suspendarea pentru dopaj! Cum se antrenează mijlocașul

Cosmin Matei a vorbit despre perioada complicată prin care trece și despre modul în care încearcă să rămână în formă. Fotbalistul recunoaște că spera până în ultimul moment la o decizie favorabilă, chiar dacă știa că verdictul fusese luat și aștepta motivarea. Acum este obligat să se pregătească pe cont propriu. Merge în parcuri, în săli de fitness și joacă fotbal cu prietenii pe terenuri sintetice. El nu are voie să se antreneze într-un cadru organizat.

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„Încerc să mă adaptez. Nu e ușor. M-au scos din programul echipei. Doar ce începusem sezonul. Pentru mine, lucrurile s-au schimbat. Încerc să îmi fac un program pentru a rămâne într-o oarecare formă fizică. Nu a fost o surpriză. Eram de la o amânare la alta. Știam că decizia a fost luată, dar au amânat motivarea. Am avut o speranță că decizia va fi în favoarea mea. Din păcate, am fost găsit neglijent. Am primit o suspendare ușoară. Nouă luni am primit.

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Inițial, am primit o suspendare de la ANAD de șase luni. Cei de la WADA au cerut o suspendare de 24 de luni. Au spus că m-am dopat intenționat. Nu mă așteptam la nouă luni. Mă pot reîntoarce la antrenamente pe 16 februarie, iar în aprilie pot juca. Până atunci mă voi antrena în parc. Merg la săli de fitness. Mai merg la sintetic. Nu am foarte multe variante. Nu am voie să mă antrenez într-un cadru organizat. Nu am voie nici să merg la club”, a declarat Cosmin Matei la FANATIK SUPERLIGA.