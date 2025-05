Cosmin Matei și Roland Niczuly îl „înțeapă” pe Dorinel Munteanu după Sepsi – FC Botoșani 2-0: „Eram -10 la golaveraj” / „Nu a fost cum a spus dânsul”

însă odată cu demiterea sa, covăsnenii au obținut patru puncte în următoarele două etape. După jucătorii sunt încrezători că pot salva echipa. Acest lucru se poate realiza doar dacă va reuși să nu piardă în ultima etapă contra Unirii Slobozia.

Covăsnenii au luat atitudinea de totul sau nimic după Sepsi – FC Botoșani 2-0: „Decidem soarta clubului și totodată soarta noastră”

Sepsi Sfântu Gheorghe a fost în ultimii ani o obișnuită a play-off-ului, însă la finalul acestei stagiuni au emoții extraordinare pentru menținerea în prima ligă. Deși au început play-out-ul în fruntea clasamentului, covăsnenii au ajuns să-și joace șansa de „supraviețuire” în ultima etapă, împotriva Unirii Slobozia.

La două puncte în fața ialomițenilor, formația patronată de Laszlo Dioszegi trebuie să facă orice să nu piardă partida. În caz contrar, covăsnenii tremură pentru retrogradarea directă dacă FC Botoșani va obține punct sau puncte cu FC Hermannstadt.

„Decidem soarta clubului și totodată soarta noastră. Nu avem voie să cădem în greșeala de a ne bucura și să nu ne concentrăm la ultima etapă. În ultima etapă e o rundă de foc în care nu trebuie să pierdem. E un meci între retrogradare directă și baraj.

Am spart gheața cu greu, dar este a doua etapă la rând când nu primim gol. Am primit foarte multe goluri. Eram -10 la golaveraj. Am reușit să marcăm de două ori și să nu primim gol. Ăsta e punctul de plecare.

(n.r. – despre situația cu Dorinel Munteanu) Au fost minciuni, nu a fost vorba despre niciun vot. Patronul ne-a chemat în birou, dar nu am votat. Trebuie să facem totul să ținem această echipă în prima ligă. Suntem obligați să luăm un punct, să jucăm măcar la baraj”, a spus Niczuly, portarul celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe, conform .

Cosmin Matei: „Să ne fie învățătură de minte. Ce, e clubul meu să am eu puterea să dau pe cineva afară?”

Cosmin Matei speră că totul se va termina cu bine la finalul sezonului și Sepsi va reuși să rămână în SuperLiga României. Experimentatul mijlocaș al covăsnenilor speră ca acest sezon să fie o învățătură bună pentru toți jucătorii echipei:

„Sperăm că se va termina cu bine și să ne fie învățătură de minte. Dorință avem la fiecare meci, am arătat mai bine, mă bucur că am arătat mai bine. Trebuie să scoatem maximum în ultimul meci și să păstrăm echipa în prima ligă. Jucăm ceva mai aproape de ceea ce putem noi. Am arătat mai bine. Nu vreau să vorbesc rău de Dorinel Munteanu. Cu toții am am reacționat bine când a venit, n-am muncit niciodată așa înainte.

Ceea ce s-a vehiculat nu e adevărat. Nu s-a votat, era vorba că dădeam maximum și nu reușeam și am pierdut din încredere. Decizia a fost a patronului, nu a jucătorilor. Nu a fost cum a spus dânsul că l-am dat noi afară.

Ce, e clubul meu, să am eu putere? Îmi pare rău ca a spus asta pentru că l-am respectat. Am rămas dezamăgit de ce a spus, poate să confirme că nimeni nu s-a dat un centimetru în spate la niciun antrenament sau meci”, a spus Cosmin Matei pentru aceeași sursă menționată anterior.