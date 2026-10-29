Cosmin Matei, și suspendat, și „țepuit”! Cum i-au dispărut fotbalistului peste 230.000 de euro din cont

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Cosmin Matei (35 de ani) este fotbalistul celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe, însă, începând cu luna august a anului 2026, contractul său a fost desfăcut după ce a primit o suspendare de 9 luni din cauză că a picat testele anti-doping. Recent, fostul fotbalist de la Dinamo și FCSB a mai trecut printr-un moment dificil după ce a fost „țepuit” în mediul online și a pierdut o sumă consistentă de bani.

Cosmin Matei a rămas fără 230.000 de euro în cont! Cum a fost păcălit mijlocașul lui Sepsi

Ajuns la vârsta de 35 de ani și cu o suspendare de 9 luni de ispășit, cel mai probabil cariera lui Cosmin Matei, cel puțin la nivelul SuperLigii României, se apropie de sfârșit. Mijlocașul lui Sepsi ar putea reveni pe teren abia în luna aprilie, iar până în luna februarie nu are voie nici măcar să intre în vestiarul echipei pentru a efectua antrenamente.

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Ultimii ani au fost tot mai grei pentru Matei, după ce a retrogradat cu Dinamo, iar mai apoi cu formația covăsneană în Liga a 2-a, fără ca nimic să anunțe acest lucru la începutul play-out-ului. Mai mult decât atât, conform , el a pierdut o sumă uriașă în urma unei fraude în mediul online. aproximativ 230.000 de euro.

Matei, care avea un portofoliu impresionant de criptomonede, a investit pe platforma Telegram, însă într-o zi a observat că îi lipsesc din portofelul virtual 3,3 bitcoini, cu o valoare de 70.000 de euro fiecare, adică un total de 231.000 de euro. Deși a încercat prin toate metodele să raporteze această fraudă, Matei nu și-a mai recuperat banii nici până în ziua de astăzi.

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Ce urmează pentru Cosmin Matei după suspendarea de 9 luni

Momentan, contractul său cu Sepsi a fost desfăcut, însă Cosmin Matei este încrezător că va semna o nouă înțelegere din luna februarie, atunci când ar putea relua antrenamentele alături de echipă. Mijlocașul a recunoscut, în exclusivitate pentru FANATIK, că însă în cele din urmă și-a setat un alt obiectiv.

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Matei a dezvăluit că, în cazul în care ar fi primit o suspendare de doi ani, și-ar fi agățat ghetele în cui pe loc, însă, ținând cont că va lipsi doar în acest sezon, el are de gând să mai joace încă 2-3 ani după ispășirea pedepsei. însă una dintre inspirațiile sale este chiar colegul de la Sepsi, Adnan Aganovic, care continuă să joace fotbal la vârsta de 39 de ani.