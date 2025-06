Cosmin Munteanu de la Mireasa este în culmea fericirii. Câștigătorul sezonului 6 s-a căsătorit

Unul dintre foștii concurenți ai emisiunii matrimoniale de la Antena 1 are motive de bucurie. Cosmin Munteanu de la Mireasa este în culmea fericirii după ce cu aleasa inimii sale. Câștigătorul sezonului 6 a divorțat de Miruna în urmă cu 2 ani.

Cosmin Munteanu de la Mireasa s-a căsătorit

Cosmin Munteanu a devenit cunoscut datorită show-ului matrimonial . L-a câștigat în sezonul 6 când s-a căsătorit cu Miruna, participantă în aceeași producție difuzată de postul de televiziune Antena 1.

Din păcate, lucrurile nu au mers tocmai bine între cei doi concurenți. Au divorțat la numai o lună de la nuntă. În cursul zilei de sâmbătă, 14 iunie 2025, bărbatul a demonstrat că este în culmea fericirii alături de partenera sa de viață.

A bifat un eveniment memorabil. Concret, câștigătorul sezonului 6 a făcut cununia civilă cu iubita sa, o frumoasă roșcată cu care s-a afișat pe social media în repetate rânduri. Cei doi au radiat de fericire în ziua cea mare.

„Casă de piatră și multă fericire!”, este mesajul pe care l-a primit Cosmin Munteanu de la Mireasa când a făcut cununia civilă. Câștigătorul sezonului 6 a purtat o pereche de pantaloni albi și o cămașă de culoare albastră.

Pe de altă parte, partenera de viață a optat pentru o rochie lejeră, de vară, albă. În picioare a ales să poarte ciocate, în ciuda temperaturilor crescute din termometre. Cerceii și buchetul s-au făcut, de asemenea, remarcate de cei prezenți la cununie.

Până acum Cosmin Munteanu de la Mireasa nu a făcut nicio declarație despre semnarea actelor de căsătorie. Câștigătorul de la Antena 1 este foarte discret de când a divorțat de Miruna, care la rândul ei și-a refăcut viața sentimentală.

De ce au divorțat Cosmin Munteanu și Miruna de la Mireasa

Cosmin Munteanu de la Mireasa și Miruna au pus punct mariajului la numai o lună de la căsătorie. Motivul care a stat la bază separării a fost infidelitatea tinerei, care i-a scris mesaje fostului partener de viață.

„E vorba de un divorț. Și eu sufăr. A plecat Cosmin din chirie. Ai mei ca niște părinți sănătoși sunt alături de mine. Ei nu mă condamnă. Asta am simțit. Este clar că nu mergem mai departe.

Nu am acceptat o discuție pentru că mă doare prea rău. Vom discuta despre actele de divorț. Știu clar că Cosmin este rănit. Nu am putere. Nu a fost ceva voit dar nu am putere. Nu am intrat în posesia banilor. Nu am jucat teatru pentru bani.

Vreau să fie clar pentru toată lumea. Nu e vorba de bani, nu am jucat un teatru. Noi vom divorța. Trebuie să rezolv cu actele de Munteanu și apoi vom divorța. În momentul de față nici eu nu știu exact ce îmi doresc”, a spus Miruna, conform .