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Cosmin Olăroiu (57 de ani) e gata să scrie o nouă pagină de istorie în Emiratele Arabe Unite, acolo unde are 4 titluri de campion. Tehnicianul român vrea să repete isprava și cu Al-Jazira, noua sa echipă, care nu a mai câștigat campionatul din anul 2021.

Cosmin Olăroiu, investiție colosală la Al-Jazira

Cosmin Olăroiu are deja în palmares titlul de campion al Emiratelor Arabe Unite, pe care l-a câștigat cu Al-Ain (2011-2012, 2012-2013) și cu Al-Ahli Dubai/Shabab Al-Ahli (2013-2014, 2015-2016). Românul are misiunea să reușească același lucru cu Al-Jazira, care, a schimbat șase antrenori, de la campionatul luat în urmă cu cinci ani.

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Instalarea lui Cosmin Olăroiu a adus schimbări majore la Al-Jazira, atât la nivelul lotului, cât și în privința rezultatelor obținute pe teren. Potrivit informațiilor apărute în presa din Emiratele Arabe Unite, clubul din Abu Dhabi a investit masiv în perioada iunie – septembrie, de când tehnicianul român a preluat frâiele.

Aproximativ 100 de milioane de dirhami, echivalentul a circa 27 de milioane de euro, au fost alocate pentru întărirea echipei și aducerea jucătorilor doriți de Cosmin Olăroiu. Cu bugetul consistent avut la dispoziție, Cosmin Olăroiu a putut să-și remodeleze lotul, iar

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Malcom, de la Al-Hilal Riad;

Talisca, de la Fenerbahce;

Kristjan Asllani, de la Inter Milano;

Ersin Destanoğlu, de la Beșiktaș;

Salih Malkoçoğlu, de la Trabzonspor;

Anthony Denis, de la Goztepe;

Milson, de la Steaua Roșie Belgrad;

Nermin Mujkic, de la FK Sarajevo;

Ruben Amaral, de la Al-Wahda.

Al-Jazira, start lansat de campionat

Până acum, investiția colosală făcută de șeicii care patronează echipa lui Cosmin Olăroiu pare să dea roade. Al-Jazira are un start excelent de campionat. Ba, mai mult, e cel mai bun start de sezon de când s-a înființat prima ligă în formatul actual, în 2007. Formația pregătită de Olăroiu a bifat pentru prima dată patru victorii în primele patru etape și e prima în clasamentul din Emiratele Arabe Unite. Pe podium se mai află campioana Al-Ain (12 puncte) și de Shabab Al-Ahli (9 puncte).

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