Sport

Cosmin Olăroiu a cheltuit 27.000.000 de euro! Investiția colosală făcută de antrenorul român

Cosmin Olăroiu, cel mai bine plătit antrenor român, a avut parte de o vară foarte activă. Tehnicianul a dat undă verde la o serie de achiziții importante și a pus bazele unui proiect stelar
Cristian Măciucă
10.09.2026 | 12:20
Cosmin Olaroiu a cheltuit 27000000 de euro Investitia colosala facuta de antrenorul roman
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Cosmin Olăroiu a cheltuit 27.000.000 de euro! Investiția colosală făcută de antrenorul român. FOTO: Fanatik
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Cosmin Olăroiu (57 de ani) e gata să scrie o nouă pagină de istorie în Emiratele Arabe Unite, acolo unde are 4 titluri de campion. Tehnicianul român vrea să repete isprava și cu Al-Jazira, noua sa echipă, care nu a mai câștigat campionatul din anul 2021.

Cosmin Olăroiu, investiție colosală la Al-Jazira

Cosmin Olăroiu are deja în palmares titlul de campion al Emiratelor Arabe Unite, pe care l-a câștigat cu Al-Ain (2011-2012, 2012-2013) și cu Al-Ahli Dubai/Shabab Al-Ahli (2013-2014, 2015-2016). Românul are misiunea să reușească același lucru cu Al-Jazira, care, până la venirea lui Oli, în iunie 2026, a schimbat șase antrenori, de la campionatul luat în urmă cu cinci ani.

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Instalarea lui Cosmin Olăroiu a adus schimbări majore la Al-Jazira, atât la nivelul lotului, cât și în privința rezultatelor obținute pe teren. Potrivit informațiilor apărute în presa din Emiratele Arabe Unite, clubul din Abu Dhabi a investit masiv în perioada iunie – septembrie, de când tehnicianul român a preluat frâiele.

Aproximativ 100 de milioane de dirhami, echivalentul a circa 27 de milioane de euro, au fost alocate pentru întărirea echipei și aducerea jucătorilor doriți de Cosmin Olăroiu. Cu bugetul consistent avut la dispoziție, Cosmin Olăroiu a putut să-și remodeleze lotul, iar Al-Jazira a reușit să transfere mai multe nume importante, printre care:

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  • Malcom, de la Al-Hilal Riad;
  • Talisca, de la Fenerbahce;
  • Kristjan Asllani, de la Inter Milano;
  • Ersin Destanoğlu, de la Beșiktaș;
  • Salih Malkoçoğlu, de la Trabzonspor;
  • Anthony Denis, de la Goztepe;
  • Milson, de la Steaua Roșie Belgrad;
  • Nermin Mujkic, de la FK Sarajevo;
  • Ruben Amaral, de la Al-Wahda.

Al-Jazira, start lansat de campionat

Până acum, investiția colosală făcută de șeicii care patronează echipa lui Cosmin Olăroiu pare să dea roade. Al-Jazira are un start excelent de campionat. Ba, mai mult, e cel mai bun start de sezon de când s-a înființat prima ligă în formatul actual, în 2007. Formația pregătită de Olăroiu a bifat pentru prima dată patru victorii în primele patru etape și e prima în clasamentul din Emiratele Arabe Unite. Pe podium se mai află campioana Al-Ain (12 puncte) și de Shabab Al-Ahli (9 puncte).

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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