Cosmin Olăroiu și-a aflat adversara de la barajul pentru CM 2026, după ce a pierdut decisivul cu Qatar. Cum poate ajunge, totuși, la turneul final

Naționala Emiratelor Arabe Unite, pregătită de Cosmin Olăroiu, a disputat marți seară meciul decisiv pentru calificarea la Cupa Mondială, în compania Qatarului, națională la care selecționer este spaniolul Julen Lopetegui, fost antrenor la FC Porto, Real Madrid, FC Sevilla, Wolverhampton sau West Ham United, printre altele, dar și fost selecționer al Spaniei.

UPDATE: Pe cine va întâlni naţionala Emiratelor Arabe Unite la baraj

Arabia Saudită şi Irak au remizat, scor 0-0, în ultima partidă a grupei B din faza a patra a preliminariilor asiatice pentru Cupa Mondială din 2026. Ambele echipe au încheiat grupa cu 4 puncte și cu același golaveraj, +1, dar gazda Cupei Mondiale din 2034 a avut mai multe goluri marcate (3 față de unul) și a avansat direct la turneul final.

Așadar, Irak a terminat grupa B pe locul 2 și va înfrunta naționala Emiratelor Arabe Unite, formația condusă de Cosmin Olăroiu, la barajul care se va disputa în dublă manșă în noiembrie. Echipa care se va impune nu va avansa însă direct la turneul final, ci va merge la barajul intercontinental, unde se va lupta cu alte cinci naționale pentru două locuri la Cupa Mondială.

Naționala Emiratelor Arabe Unite, pregătită de Cosmin Olăroiu, a pierdut meciul decisiv pentru calificarea la Cupa Mondială contra Qatarului

Antrenorului român îi era suficient și un egal în acest meci pentru a ajunge alături de naționala sa la turneul final din vara anului viitor, din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. S-a ajuns în această situație după ce , iar Qatar și Oman au terminat la egalitate în meciul direct, scor 0-0.

După acea victorie, Olăroiu a devenit un adevărat idol în Emirate. , gândindu-se practic într-o măsură destul de mare deja la calificarea la Cupa Mondială, iar presa l-a ridicat în slăvi pe român,

Doar că, din păcate pentru el și pentru naționala Emiratelor Arabe Unite, aceasta a fost învinsă de Qatar în meciul decisiv cu scorul de 2-1. Golurile partidei au fost marcate de Boualem Khoukhi în minutul 49 și Pedro Miguel în minutul 74, respectiv de Sultan Adil în minutul 90+8.

Olăroiu mai are însă o șansă pentru calificarea la turneul final

Astfel, Qatar a obținut calificarea la turneul final, în vreme ce naționala pregătită de Cosmin Olăroiu a ratat atingerea acestui deziderat, însă doar pentru moment. Asta pentru că pentru această reprezentativă

Primul astfel de baraj se va disputa în dublă manșă, pe 13 și 18 noiembrie, cu turul pe teren propriu pentru Emirate, contra echipei de pe locul 2 din grupa din care fac parte Arabia Saudită, Irak și Indonesia.

Meciul decisiv în acest sens, dintre Arabia Saudită și Irak, a fost programat să se dispute marți seară, cu începere de la ora României 21:45. Înaintea partidei, cele două naționale se aflau la egalitate de puncte, după ce ambele au învins Indonesia, Arabia Saudită cu 3-2, iar Irak scor 1-0.

Ulterior, învingătoarea din acest baraj va merge la acel play-off intercontinental, programat să se dispute în martie 2026, la care sunt calificate deja Bolivia și Noua Caledonie și la care urmează să mai meargă și două echipe din America Centrală, dar și una din Africa și una din Asia.