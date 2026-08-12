Cosmin Olăroiu a răbufnit după eșecul cu 1-4: „Un duș rece! Poate prea rece, prea dur”

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Cosmin Olăroiu a avut parte de un debut de coșmar pe banca lui Al Jazira. Antrenorul român a pierdut categoric primul său meci oficial la noua echipă. Formația din Abu Dhabi a fost învinsă pe teren propriu de Al Ittihad, scor 1-4, și a ratat calificarea în faza principală din AFC Champions League Elite.

Dezastru pentru Cosmin Olăroiu la debut! A luat patru goluri și a ratat calificarea

Olăroiu a preluat-o pe Al Jazira în această vară, după despărțirea de naționala Emiratelor Arabe Unite. Clubul a anunțat oficial numirea sa în luna iunie, iar tehnicianul român a semnat un contract valabil până în 2028.

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. Al Jazira a primit vizita celor de la Al Ittihad, una dintre forțele fotbalului din Arabia Saudită, într-un meci decisiv pentru calificarea în faza principală din AFC Champions League Elite. Saudiții au venit la Abu Dhabi cu mai multe nume importante în lot și au rezolvat rapid partida. Steven Bergwijn a marcat de două ori, în minutele 12 și 38, iar Houssem Aouar și Marwan Al-Sahafi au dus scorul la 4-0. Al Jazira a reușit doar golul de onoare, prin Simon Banza, în minutul 80.

Reacția lui Cosmin Olăroiu după debutul de coșmar la Al Jazira

Cosmin Olăroiu a vorbit despre înfrângerea suferită la debutul pe Antrenorul român este de părere că formația saudită a meritat victoria și a recunoscut că încă are multe lucruri de pus la punct la noua sa formație.

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„Echipa mai bună a câștigat. Știam că va fi un meci extrem de greu cu o echipă foarte puternică, cu jucători de valoare, care individual fac diferența. Ceea ce s-a întâmplat e o lecție bună pentru noi. Pentru că, în ultimul timp, am avut o atitudine puțin diferită. Și cred că acest rezultat e un duș rece. Poate prea rece, prea dur. Dar unul necesar ca să înțelegem care ne e adevărata valoare și să fim umili.

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Vom aduce jucători capabili să lupte și să joace la un nivel de performanță. Ce am văzut, în acest meci, a fost foarte puțin, comparativ cu așteptările mele. Dar, paradoxal, e foarte bine!”, a declarat Cosmin Olăroiu, conform