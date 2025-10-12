Cosmin Olăroiu a scos oamenii în stradă după EAU – Oman 2-1: ”Ne-ați vindecat inimile”. Video

Nebunia s-a declanșat la . În urma acestui succes, trupa lui Cosmin Olăroiu este la un singur pas de a merge la Cupa Mondială din 2026.

Nebunie pe străzi după ”remontada” reușită de echipa lui Cosmin Olăroiu în EAU – Oman 2-1

După o primă repriză modestă, pe care a încheiat-o în dezavantaj, formația din Emiratele Arabe Unite s-a descătușat în partea secundă și a reușit o revenire spectaculoasă. Formația antrenorului român s-a impus în cele din urmă cu 2-1 și a luat o opțiune serioasă pentru calificarea la turneul final de anul viitor.

Ultimul fluier al arbitrului iranian Alireza Faghani a dat startul petrecerii în tabăra învingătorilor. În timp ce Cosmin Olăroiu se retrăgea epuizat la vestiare, jucătorii au sărbătorit pe teren alături de suporterii prezenți pe Thani bin Jassim Stadium.

Veniți în număr mare pentru partida din Qatar, fanii din Emirate au sărbătorit după meci pe străzile din Doha. Aflați în mașini de teren care mai de care mai luxoase, aceștia au claxonat, au fluturat steagurile și au scandat numele țării.

جماهير الإمارات تحتفل بالفوز على عُمان في شوارع الدوحة — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv)

Suporteri ai reprezentativei conduse de Cosmin Olăroiu au postat pe rețelele de socializare bucuria de acasă care a însoțit finalul jocului ce a consfințit victoria extrem de importantă în cursa de calificare la Cupa Mondială.

شكراً منتخبنا .. جبرتوا بخاطرهم.. و يا رب نختمها ب

— محمد الجابري (@mhmdaljaberi)

في كل بيت في الامارات يصدأ صوت الزئير بالانتصار ..❤️ 🇦🇪 — عبدالله بن كمال 🇦🇪 (@a_binkamal)

Și Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, . ”Oli l-a bătut pe Carlos Queiroz. Mai trebuie să nu piardă cu Lopetegui și vom avea primii români la World Cup”, a scris oficialul campioanei României, pe contul de Facebook.

Reacția lui Cosmin Olăroiu după victoria obținută de EAU

Imediat după încheierea partidei cu Oman, Cosmin Olăroiu s-a îmbrățișat cu oamenii din staff-ul său, a ridicat pumnul în semn de victorie și apoi a plecat la vestiare pentru a se relaxa după un joc epuizant.

Intervievat la zona mixtă după meci, Cosmin Olăroiu a ținut să le mulțumească fanilor veniți în număr foarte mare în Qatar și a explicat motivul pentru care a făcut nu mai puțin de trei schimbări la pauză.

”Vreau să mulțumesc fanilor, suportul lor a fost un factor cheie pentru această victorie. Am fost forțat să fac schimbări, trebuia să dau un mesaj echipei. Erau un pic afectați după golul primit, ceva panică. Oman este o echipă greu de deschis”, a declarat Olăroiu.

.

. كوزمين أولاريو – مدرب منتخبنا الوطني: اضطررت لإجراء تغيير فني شامل في بداية الشوط الثاني لتغيير عقلية اللاعبين وتحقيق الفوز 🇦🇪 — حدث الرياضة (@UAESoccer)

Cum se poate califica echipa lui Olăroiu la Cupa Mondială

În primul meci din Grupa A a turului 4 de calificare a zonei asiatice, Oman și Qatar au încheiat la egalitate, scor 0-0. Victoria obținută de Emiratele Arabe Unite cu Oman o urcă direct pe primul loc în clasament și o plasează ca favorită la calificare.

Astfel, trupa lui Cosmin Olăroiu are nevoie de un rezultat de egalitate în ultima întâlnire pentru a ajunge la turneul final. Duelul decisiv cu Qatar este programat marți, 14 octombrie, de la ora 20:00, tot pe Thani bin Jassim Stadium.

Chiar și în cazul unei înfrângeri, EAU păstrează șanse de a ajuns la turneul final. Va încheia pe locul 2 și va juca un play-off cu ocupanta poziției secunde din Grupa B. Învingătoarea de acolo va ajunge la barajul intercontinental.