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Cosmin Olăroiu a semnat cu fosta echipă a lui Mirel Rădoi! Antrenorul român va încasa un salariu uriaș

Cosmin Olăroiu este unul dintre cei mai apreciați antrenori români și și-a făcut un nume respectabil în Golf. Cu cine a semnat la puțin timp după despărțirea de naționala Emiratelor Arabe Unite
Ciprian Păvăleanu
11.06.2026 | 15:01
Cosmin Olaroiu a semnat cu fosta echipa a lui Mirel Radoi Antrenorul roman va incasa un salariu urias
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Cosmin Olăroiu s-a înțeles cu o nouă echipă, la nici două săptămâni după ce a fost demis de la naționala EAU. Foto: X
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La nici două săptămâni de când a fost demis din funcția de selecționer al naționalei Emiratelor Arabe Unite, Cosmin Olăroiu (57 de ani) revine la echipele de club și și-a găsit deja următoarea destinație. Reputatul antrenor român va încasa nu mai puțin de 6.000.000 de euro pe sezon.

Cosmin Olăroiu a semnat! Salariu de 6 milioane de euro pentru antrenorul român

Fostul antrenor de la FCSB a devenit liber de contract pe 30 mai, atunci când naționala Emiratelor Arabe Unite l-a demis din funcția de selecționer după ce a ratat calificarea la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic. La nici două săptămâni de la acel moment, Cosmin Olăroiu deja a bătut palma cu noua sa echipă, care va fi Al-Jazira, anunță Digi Sport.

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Conform sursei citate, „Oli” a fost contactat imediat de mai multe echipe, printre care Al-Jazira și Al-Ahly Cairo, echipă celebră în Egipt. În cele din urmă, el a ales să se alăture proiectului din Emiratele Arabe Unite, țară în care este unul dintre cei mai respectați antrenori. Salariul său va fi unul uriaș și se va ridica la suma de 6 milioane de euro pe sezon.

Noua echipă a lui Cosmin Olăroiu a terminat pe locul 4 în ultimul sezon de campionat și a obținut calificarea în AFC Champions League 2. În fața sa au terminat Al Wasl, Al-Ahli Dubai și Al-Ain, echipă alături de care Adrian Șut a devenit campionul Emiratelor Arabe Unite.

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Olăroiu nu este primul antrenor român care ajunge la Al-Jazira

De-a lungul carierei sale, Cosmin Olăroiu a antrenat mai multe echipe din Emiratele Arabe Unite, printre care Shabab Al-Ahli, Al-Ain sau Sharjah FC, însă acesta va fi primul său mandat pentru Al-Jazira. „Oli” nu este primul român care antrenează tripla campioană a Emiratelor Arabe Unite. Mirel Rădoi a fost și el pentru scurt timp antrenorul formației din Golf. Doar șapte meciuri a bifat Rădoi și a avut o medie de 0,57 puncte pe meci. Acest lucru se întâmpla chiar înaintea celui de-al doilea mandat de la Universitatea Craiova.

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Un alt român care a fost legitimat la Al-Jazira, însă ca jucător, este Florin Tănase. Internaționalul român a plecat de la FCSB pentru a semna un contract pe bani mulți în Emiratele Arabe Unite. El a bifat 24 de meciuri pentru această echipă, timp în care a marcat de șase ori și a oferit trei pase decisive.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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