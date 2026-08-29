Sport

Cosmin Olăroiu și afacerea de 100 de milioane de euro pusă la cale în România

Cosmin Olăroiu, unul dintre cei mai bogați români din lumea fotbalului, dă o nouă lovitură. Tehnicianul român pune la bătaie 100 de milioane de euro într-o afacere chiar în țară.
Mihai Dragomir
29.08.2026 | 11:02
Cosmin Olaroiu si afacerea de 100 de milioane de euro pusa la cale in Romania
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Cosmin Olăroiu pune la bătaie 100 de milioane de euro în România. Ce proiect dezvoltă antrenorul de fotbal. Foto: Colaj FANATIK.
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Cosmin Olăroiu nu este preocupat în totalitate de fotbal. Tehnicianul a decis să investească în România o parte din averea colosală strânsă în Golf și pregătește o afacere în care pompează o sumă importantă de bani.

Cosmin Olăroiu și afacerea de milioane de euro pe care o dezvoltă în România

După ce a obținut prima victorie pe banca lui Al Jazira în noul sezon, iar apoi s-a impus fără emoții pe terenul fostei sale echipe, Cosmin Olăroiu face pași importanți și în afacerile personale. La 57 de ani, „Oli” se transformă într-un adevărat magnat al imobiliarelor, urmând să dea lovitura cu noul său proiect din țară. Mai exact, tehnicianul român construiește un imperiu de logistică și birouri la o aruncătură de băț de Capitală.

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Super-proiectul său se va desfășura în Ciorogârla, județul Ilfov, iar cifrele investiției sunt amețitoare. Terenul pe care se va ridica noul complex deținut de Olăroiu are o suprafață de 550.512 metri pătrați (peste 55 de hectare). Conform documentelor oficiale, planul urbanistic pentru acest proiect monstruos a fost deja aprobat, iar buldozerele pot intra oricând pe teren. El investește 100.000.000 de euro, din care se va construi un pol uriaș de depozitare și logistică, clădiri de birouri de ultimă generație și o infrastructură ultra-modernă aferentă.

După titluri pe bandă rulantă câștigate în Golf, unde a fost tratat și plătit ca un adevărat șeic, Cosmin Olăroiu se pregătește deja pentru viața de după cariera de antrenor de fotbal și își consolidează afacerile în România, țara sa natală.

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Cum a răspuns Cosmin Olăroiu când a fost întrebat dacă va mai antrena vreodată în România

La finalul lunii mai 2026, a fost organizat un meci demonstrativ între Steaua 2006 și Rapid 2006, care s-a terminat 0-0. La partidă a fost prezent, în calitate de tehnician al „roș-albaștrilor”, și Cosmin Olăroiu. Întrebat dacă va mai antrena vreodată în România, „Oli” a oferit un răspuns savuros. „Păi de ce, sunt mort? Păi ce, am murit? Nu știu. Depinde ce…

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Cum pot să spun lucrul ăsta? Sunt lucruri pe care nu le știm în viață. Nu știm ce se va întâmpla nici măcar mâine.  Se poate, există această posibilitate, de ce nu? Țara mea e casa mea și m-aș bucura!”.

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  • 3 este numărul echipelor antrenate de Cosmin Olăroiu în România (FC Național, FCSB și Poli Timișoara)
  • 3 este numărul trofeelor câștigate de antrenorul român în țară (toate cu FCSB)
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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