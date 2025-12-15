Cosmin Olăroiu atacă un super-trofeu cu Emiratele Arabe Unite, după ce a ratat calificarea la Cupa Mondială 2026: “Asta e soarta noastră”

ADVERTISEMENT

După ce a ratat calificarea lui Cupa Mondială 2026 cu reprezentativa Emiratelor Arabe Unite, Cosmin Olăroiu se concentrează pe semifinala de la FIFA Arab Cup, unde va întâlni pe Maroc. Competiția se desfășoară în Qatar.

Ce a declarat Cosmin Olăroiu înaintea partidei Emiratele Arabe Unite – Maroc

Emiratele Arabe Unite au terminat pe locul 2 grupa din care au mai făcut parte Iordania, Egipt și Kuweit. În sferturile de finală, selecționata lui Cosmin Olăroiu a depășit pe Algeria, deținătoarea trofeului, după loviturile de departajare. În penultimul act al FIFA Arab Cup, va înfrunta pe Maroc. Partida este programată luni, pe Khalifa International Stadium din Al Rayyan, de la ora 16:30.

La conferința de presă premergătoare partidei cu Maroc, a declarat că are mare încredere în jucătorii săi. A subliniat, de asemenea, că în cadrul lotului este o atmosferă pozitivă.

“Ne pregătim de încă un meci important. Ne bucurăm să fim aici și să avem privilegiul de a juca o semifinală într-o competiție atât de importantă. Asta e soarta noastră, să înfruntăm cele mai bune echipe din acest turneu – Iordania, Egipt, Algeria, iar acum Maroc.

Încercăm să ne recuperăm jucătorii după meciul cu Algeria în care am avut prelungiri. Atmosfera este însă una pozitivă, iar asta ne va ajuta să fim în cea mai bună formă la meciul cu Maroc”, a spus Cosmin Olăroiu.

Arabia Saudită – Iordania este cealaltă semifinală de la FIFA Arab Cup. Meciul va începe luni, de la ora 19:30. Finala mică este programată vineri, de la ora 15:00, iar disputa pentru prestigiosul trofeu se va juca tot vineri, dar de la ora 20:00.

Ce bonus ar fi primit Cosmin Olăroiu dacă ar fi calificat Emiratele Arabe Unite la Cupa Mondială 2026

În noiembrie, în fața Irakului. După 1-1 în tur, selecționata lui Cosmin Olăroiu a fost depășită în manșa secundă, scor 1-2. Astfel, prezența la turneul final din SUA, Mexic și Canada a rămas doar un vis neîmplinit.

Dacă ar fi calificat Emiratele Arabe Unite la Cupa Mondială 2026, Cosmin Olăroiu ar fi primit din partea șeicilor un bonus fabulos, de cinci milioane de euro. Românul a fost numit selecționer în aprilie 2025.