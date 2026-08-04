Cosmin Olăroiu, mutare de TOP! Costă 4.200.000 de euro și e noua stea a Turciei

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Cosmin Olăroiu (57 de ani) a preluat, în luna iunie, însă antrenorul român are mare grijă de petrodolarii arabilor și analizează atent fiecare investiție.

Cosmin Olăroiu îl ia la Al-Jazira pe noul superstar din Turcia

Deși , Cosmin Olăroiu a evitat mutările de imagine și a preferat achizițiile atent analizate. La solicitarea tehnicianului român, Al-Jazira i-a transferat pe extrema Milson, de la Steaua Roșie Belgrad, fundașul stânga Ruben Amaral, de la Al-Wahda, fundașul central Nermin Mujkic, de la FK Sarajevo, și portarul Ersin Destanoğlu, de la Beșiktaș.

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Cea mai mare sumă a fost achitată pentru Milson, care a costat cinci milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com. Acum, cu doar câteva zile înaintea primului meci oficial al sezonului, Cosmin Olăroiu și-a dat acordul pentru încă un transfer important.

Coelgul lui Drăguș vine sub comanda antrenorului român

Potrivit presei din Emiratele Arabe Unite, Al-Jazira a ajuns la un acord cu Trabzonspor pentru transferul lui Salih Malkoçoğlu (21 de ani), în continuare coleg cu Denis Drăguș (27 de ani). Considerat unul dintre cei mai promițători tineri fotbaliști ai Turciei, acesta poate evolua atât pe postul de mijlocaș defensiv, cât și în centrul apărării.

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Clubul pregătit de Cosmin Olăroiu va plăti 4,2 milioane de euro pentru transferul lui Malkoçoğlu. În plus, acordul dintre cele două cluburi prevede și o serie de bonusuri de performanță, astfel că suma finală a tranzacției poate crește în funcție de obiectivele îndeplinite. „Cosmin a fost impresionat de forța fizică a jucătorului, de modul în care se impune în duelurile aeriene, dar și de inteligența sa tactică. De asemenea, fotbalistul turc are capacitatea de a coordona jocul din spate, remarcându-se prin calm și prin abilitatea sa de a ‘citi’ jocul. Cosmin a ajuns la concluzia că acest jucător are un potențial mare și că aducerea sa reprezintă o investiție inspirată pentru viitorul clubului Al-Jazira”, a notat presa din Emirate.

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Salih Malkoçoğlu ar putea debuta la Al-Jazira în meciul decisiv cu de pe teren propriu cu Al-Ittihad Jeddah (Arabia Saudită), programat marți, 11 august, de la ora 19:00. Câștigătoarea meciului care se va juca la Abu-Dhabi pe 11 august va merge în grupa Champions League Elite, cea mai tare competiție asiatică intercluburi.