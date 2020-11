Cosmin Olăroiu, cel mai urmărit român difuzat la televizor! Reacția lui Dan Negru: “M-a umilit!”

Cosmin Olăroiu a câștigat titlul în China, iar Dan Negru a reacționat printr-o postare pe Facebook. Negru a spus că a fost învins de antrenorul român în topul audiențelor TV.

”M-a umilit Olăroiu in audiențe tv, n-o mai spuneți pe aia cu “Negru-regele audiențelor” că Oli e împăratul !”, a scris Dan Negru.

Meciul jucat de echipa lui Olăroiu a adunat în fața televizoarelor mai mult de un miliard și jumătate de telespectatori numai în China:

Meciul s-a văzut și în Anglia

”Cosmin a devenit cel mai urmărit român difuzat vreodată la televizor, finala SuperLigii Chineze câștigată ieri de echipa lui Oli a adunat peste juma’ de miliard de telespectatori doar in China dar meciul a fost preluat de multe alte țări din lume , “Premier Sports” de ex l-a dat in Anglia”, a mai scris Negru.

Dan Negru a spus despre antrenorul român că este ”regele audiențelor”. Chiar dacă este o țară foarte mare, China are același fus orar pe toată suprafața, iar acest lucru influențează impactul programelor tv.

Dan Negru și-a dat cu părerea despre evoluția celor două echipe și a remarcat faptul că în China, chiar dacă ne aflăm în plină pandemie de coronavirus, tribunele sunt pline de fani, iar aceștia nici nu au purtat măști: ”fotbal bunicel, Oli regele…”

Olăroiu a întrerupt dominația rivalilor

În finală echipa lui Olăroiu a fost mai bună decât cea a lui Cannavaro. Guangzhou Evergrande, formația antrenată de Fabio Cannavaro, era campioana Chinei. Jiangsu Suning, echipa lui Cosmin Olăroiu s-a impus cu 2-1 (2-1, la general).

Partida tur dintre cele două echipe s-a terminat 0-0. Echipa antrenată de Cosmin Olăroiu a beneficiat în prelungirile primei părți de eliminarea unui fotbalist de la echipa adversă. Eder a înscris din lovitura liberă acordată. După pauză, Jiangsu și-a mărit avantajul prin golul reușit de Alex Teixeira, cu un șut din marginea careului.

Echipa antrenată de Cannavaro a dat semne de revenire în minutul 61 prin golul înscris de Wei Shibizao. Jiangu Suning s-a impus cu 2-1 și a devenit pentru prima oară campioana Chinei. Guangzhou Evergrande a terminat pe locul secund, după ce s-a impus în 8 din ultimele 9 ediții de campionat. 3,5 milioane de euro este prima pe care o va lua antrenorul român pentru titlul câștigat, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.