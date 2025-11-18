Cosmin Olăroiu, certat de un reporter arab după ce a ratat calificarea la Cupa Mondială 2026: „Trebuie să dai explicații”

ADVERTISEMENT

, 1-2, după un gol decisiv venit în minutul 90+17, din lovitură de la 11 metri. După meci, Cosmin Olăroiu a fost luat la rost de un jurnalist arab, care a cerut explicații în numele suporterilor.

Cosmin Olăroiu, vizibil emoționat după ce a pierdut calificarea la Cupa Mondială

Astfel, după ce în tur a fost egalitate, 1-1, naționala Emiratelor Arabe Unite a ratat șansa de a se califica la Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic. Cosmin Olăroiu a spus la finalul partidei că a avut susținere din partea tuturor, dar că au fost anumite detalii care au costat echipa și au condus la ratarea obiectivului. Vizibil emoționat, românul a avut momente în care și-a găsit cu greu cuvintele.

„E prima dată în cariera mea de când sunt antrenor unde am susținere de la toți, Federație, suporteri, jucători, media. Am venit aici cu inima deschisă pentru că iubesc această țară și am vrut să ajut cu experiența mea să ne calificăm la Cupa Mondială. Sunt lucruri pe care puteam să le controlăm mai bine, unele pe care nu le puteam controla, cum a fost hențul de la golul din prelungiri. Am luat 5 goluri din faze fixe.

Am lucrat zilnic, dar când a venit meciul ne-am comportat diferit. Sunt dezamăgit pentru că eu cred că puteam să facem mai mult. Ca să te califici trebuie să mori pe teren. Am dat 4 goluri în două meciuri, două anulate pentru ofsaiduri de centimetri. Îmi e foarte greu să vorbesc în aceste momente. Ce pot să spun după meciul de astăzi? Spuneți-mi voi”, a declarat Cosmin Olăroiu pentru televiziunea din Emirate după meci.

Cosmin Olăroiu, certat de un reporter arab după ce EAU a ratat calificarea la Mondial

Cosmin Olăroiu spune că acum echipa națională a Emiratelor Arabe Unite trebuie să înceapă o reconstrucție cu gândul la următorul turneu final, să aibă șanse sporite să reușească . În direct, antrenorul român a fost pus într-o postură incredibilă de un jurnalist arab, care a părut extrem de iritat.

„Tu trebuie să dai explicații, tu ești antrenorul. Am văzut același joc, aceleași pase, aceleași goluri primite, aceeași echipă și același stil de joc. Mereu schimbi echipa”, a fost întrebarea pusă extrem de reporterul arab extrem de înverșunat. Cosmin Olăroiu a avut un răspuns diplomat.

„Da, trebuie să schimbăm lotul când vrem să jucăm un stil diferit. Sunt jucători care nu pot juca două meciuri la rând, jucători care nu sunt suficienți de buni pentru acest nivel. Nu vreau să caut scuze, e responsabilitatea mea, încerc să fac tot ce pot, cu toată inima. Cred că acum trebuie ca naționala să se reconstruiască pentru următoarea Cupă Mondială. Am multe regrete. Nu am vrut să dezamăgesc pe cineva”, a mai spus Cosmin Olăroiu.

Suma uriașă pe care a ratat-o Cosmin Olăroiu, după eșecul cu Irak

După 1-1 pe teren propriu, Emiratele Arabe Unite au pierdut returul cu Irak, scor 1-2, în play-off-ul inter-confederații care îi dădea șanse naționalei lui Cosmin Olăroiu să prindă un loc la Campionatul Mondial 2026. Pe lângă calificarea la turneul final, „Oli” a ratat și un bonus financiar uriaș.

Șeicii i-au promis lui Cosmin Olăroiu o primă de 5 milioane de euro. Nu este prima oară când antrenorul român irosește șansa de a pune mâna pe banii arabilor. Emiratele Arabe Unite a avut ocazia de a se califica direct la CM 2026 din grupa de preliminarii, însă a ratat șansa chiar în ultima etapă.