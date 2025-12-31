Cosmin Olăroiu, comparație între România și Emiratele Unite Arabe. Antrenorul este extrem de apreciat în străinătate

ADVERTISEMENT

A plecat din România în anul 2007, iar acum Cosmin Olăroiu face o comparație între teritoriul nostru și Emiratele Unite Arabe. Fostul selecționer al naționalei este apreciat în străinătate, acolo unde și-a construit o carieră de succes.

Ce diferențe sunt între România și Emiratele Unite, în opinia lui Cosmin Olăroiu

Cosmin Olăroiu trăiește în cea mai mare parte a timpului în Dubai, cu toate că este primul selecționerul român al Emiratelor Arabe Unite. Renumitul tehnician este unul dintre cei mai apreciați din acest domeniu, mai ales după ce .

Pentru că este stabilit de ani buni peste hotare a reușit să vadă care sunt diferențele culturale. A făcut o comparație între România și Emiratele Unite Arabe, precizând că s-a făcut remarcat printre cetățenii străini.

În schimb, recunoaște că antrenorii români sunt dezavantajați, în defavoarea celor care provin din țări mai dezvoltate din punct de vedere fotbalistic. Cu toate acestea, concurează cu sportivi de renume din Spania, Croația sau Portugalia.

„Noi, românii care suntem în străinătate, succesul nostru este succesul tuturor românilor. E succesul României!”, a spus Cosmin Olăroiu, într-un interviu acordat pentru .

”Se spune românul Cosmin Olăroiu”

„Pentru că adevărul ăsta e: noi nu suntem cea mai iubită sau cea mai respectată nație de pe pământul ăsta! Acum, în Emirate, suntem trei antrenori români (n.r. – Olăroiu, Isăilă și Panait).

Și suntem în concurență cu antrenori spanioli, portughezi, sârbi, croați, cu niște nume mari! Dacă Olăroiu a reușit să facă ceva, de fapt, a reușit România! Aici, când se vorbește la televizor, nu se spune Olăroiu.

Se spune românul Cosmin Olăroiu. Și lucrul acesta e valabil și în cazul altor români care muncesc sau care au muncit în străinătate”, a completat tehnicianul, mai arată sursa menționată mai devreme.

Cu această ocazie, Cosmin Olăroiu, care i-a adus în discuție pe Mircea Lucescu și pe fiul acestuia, Răzvan Lucescu. De asemenea, Cristi Chivu nu a fost uitat, fiind unul dintre sportivii români care au atins performanțe extraordinare.

Mai mult decât atât, de-a lungul anilor antrenorul lui Inter Milano a reprezentat România extrem de bine. În prezent, fostul fotbalist, în vârstă de 45 de ani, e aproape de o altă reușită. Are mari șanse să fie numit omul anului 2025, în Italia.

În altă ordine de idei, actualul selecționer al Emiratelor Arabe Unite o duce foarte bine în Orientul Mijlociu. E recunoscător pentru că în ultimii ani țara noastră a început să aibă o imagine mai bună, mai ales în lumea arabă. Acest lucru se datorează sportului.