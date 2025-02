Cosmin Olăroiu, conferință „nucleară” în Emiratele Arabe Unite. Tehnicianul român a amenințat conducerea cu demisia: „Nimeni nu vorbește cu mine”

Cosmin Olăroiu, antrenorul lui Al Sharjah, a fost exploziv la adresa conducerii într-o conferință de presă susținută în limba română. Tehnicianul de 55 de ani a amenințat cu demisia din cauza nemulțumirii față de implicarea conducătorilor clubului în ceea ce privește transferurile echipei. Al Sharjah se află pe primul loc, după 14 etape de campionat, cu 37 de puncte adunate, cu două mai mult decât principala urmăritoare, Al Ahli Dubai.

Cosmin Olăroiu, atac dur la adresa conducerii lui Al Sharjah

Cosmin Olăroiu este antrenorul echipei din Emiratele Arabe Unite încă din anul 2021, iar în acest an pare a fi pe drumul cel bun pentru a ieși victorios în competiția internă.

Deși, după primele 14 etape echipa sa se poziționează pe primul loc, cu două puncte avans de al doilea loc, și pare favorită la câștigarea campionatului, „Oli” nu este mulțumit de lotul slab numeric pe care conducerea i l-a pus la dispoziție.

Al Sharjah și Al Ahli Dubai s-au detașat de restul echipelor, diferența dintre locul doi și trei fiind de 8 puncte la acest moment. Cosmin Olăroiu și-a manifestat supărările într-o conferință:

„Din păcate, atunci când avem probleme, soluțiile noastre sunt foarte reduse. Și chiar nu înțeleg lucrul acesta… Suntem o echipă cu care ne batem în toate cele patru competiții și nu putem să stăm în 10, 12, 14 jucători… Mi se pare că va fi foarte, foarte greu. De obicei, pentru a obține mai mult, pentru a crește valoarea echipei, avem nevoie de jucători mai buni.

Dar, din câte văd eu, nu se întâmplă nimic. Nu înțeleg… E foarte greu să înțeleg! Eu vreau să câștig. Dacă nu se poate și nu se vrea să câștigăm, atunci cred că ar fi bine ca fiecare să meargă pe drumul lui! Sunt foarte dezamăgit.

Le mulțumesc jucătorilor pentru efort, pentru toată dăruirea de care au dat dovadă. Au luptat până la epuizare. A trebuit să-l folosim pe Camara accidentat. Luan cu probleme, cu risc de accidentare. Dar, chiar și așa, jucătorii au dat dovadă de mare caracter, încă o dată.

Am câștigat, am luat cele 3 puncte, care ne mențin în cursă, dar nu știu până când… Sharjah n-are nevoie doar de un atacant, are nevoie de mai mulți jucători! Avem nevoie de mai mulți jucători, ca să avem mai multe soluții pentru fiecare post”, a declarat Olăroiu, conform .

Cosmin Olăroiu: „Nimeni din conducere nu vorbește cu mine. Nu-mi spun nimic”

„Conducerea vorbește cu mine? Eu le-am dat un raport, le-am scris de ce am nevoie. Nimeni nu vorbește cu mine. Nu-mi spun… Și numai ei știu ce o să se întâmple. Va fi același scenariu”, a adăugat tehnicianul român.

Cosmin Olăroiu a schimbat echipa radical în cei 4 ani pe care i-a petrecut la Al Sharjah. și a avut o Dacă va reuși să se mențină pe locul întâi, Olăroiu va câștiga primul campionat alături de arabi.

La Al Sharjah, tehnicianul de 55 de ani a reușit să câștige Cupa Emiratelor Arabe Unite, Cupa Ligii și Supercupa, toate în sezonul 2022/2023.