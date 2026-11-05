Sport

Cosmin Olăroiu, de neoprit în Asia! Al-Jazira s-a calificat matematic în optimile Champions League Two

Cristian Măciucă
05.11.2026 | 07:05
Cosmin Olaroiu de neoprit in Asia AlJazira sa calificat matematic in optimile Champions League Two
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Cosmin Olăroiu, de neoprit în Asia! Victorie cu 3-0 și calificare matematică în optimile Champions League Two. FOTO: X @Al_Jazira
Cosmin Olăroiu face senzație în Asia. Al-Jazira, echipa antrenorului român, s-a impus categoric, scor 3-0, pe terenul lui Al-Muharraq, și și-a asigurat calificarea matematică în optimile de finală ale AFC Champions League Two.
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Cosmin Olăriu (57 de ani) și echipa sa, Al-Jazira, continuă să facă spectacol în fotbalul din Asia. Au câștigat fără drept de apel, 3-0, în deplasarea de la Al-Muharraq și sunt cu un pas în optimile de finală AFC Champions League Two.

Cosmin Olăroiu, calificare matematică în optimile AFC Champions League Two

Al-Jazira traversează o perioadă excelentă sub comanda lui Cosmin Olăroiu. Formația din Emiratele Arabe Unite s-a impus miercuri, 4 noiembrie, la scor de neprezentare pe terenul lui Al-Muharraq, într-o partidă din etapa a patra a grupelor AFC Champions League Two.

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După o primă repriză fără goluri, elevii lui Olăroiu au făcut diferența în partea secundă. Vinicius Mello a deschis scorul în minutul 63, iar Bruno a majorat avantajul șase minute mai târziu. Rezultatul final a fost stabilit de Igor Serrote, în minutul 90+4, după o pasă decisivă oferită de Felício Milson. – vezi VIDEO

Grație acestui succes, Al-Jazira a ajuns 10 puncte și ocupă primul loc în grupa B. Mai mult, formația pregătită de tehnicianul român este deja calificată matematic în optimile de finală, cu două etape înainte de terminarea fazei grupelor. Victoria vine la numai o săptămână după un alt succes spectaculos împotriva aceleiași adversare. Pe 28 octombrie, Al-Jazira a fost condusă cu 2-0 la pauză, dar a revenit incredibil și s-a impus în fața lui Al-Muharraq, scor 4-2, grație unui hattrick reușit de Malcom.

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Cosmin Olăroiu poate câștiga din nou trofeul Champions League 2

Pentru Olăroiu, calificarea în optimi reprezintă un nou pas spre o performanță pe care a mai realizat-o. În sezonul 2024-2025, antrenorul român a câștigat AFC Champions League Two, cu Sharjah, după o finală dramatică împotriva celor de la Lion City Sailors, scor 2-1. Echipa lui Oli a obținut atunci victoria în minutul 90+7, devenind prima echipă din Emiratele Arabe Unite care cucerea trofeul Champions League 2. Acum, Olăroiu are oportunitatea să repete performanța, dar cu Al-Jazira.

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Câți bani a câștigat Al-Jazira

Pentru calificarea în optimile de finală, Al-Jazira a obținut o sumă impresionantă de bani. Echipa antrenată de Cosmin Olăroiu și-a asigurat un bonus de 80.000 de dolari, pe lângă cei 300.000 de dolari acordați pentru participarea în faza grupelor AFC Champions League Two. În cazul câștigării trofeului, premiul destinat campioanei ajunge la 2,5 milioane de dolari.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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