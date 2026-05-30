Cosmin Olăroiu, demis din funcția de selecționer al Emiratelor Arabe Unite! Anunțul oficial al Federației: „Îi mulțumim pentru efortul depus!”

Cosmin Olăroiu a fost demis din funcția de selecționer al naționalei Emiratelor Arabe Unite! Federația a făcut anunțul oficial.
30.05.2026 | 17:45
Cosmin Olăroiu (56 de ani) a fost pus pe liber. Șefii Federației de Fotbal din Emiratele Arabe Unite l-au înlăturat pe fostul tehnician de la FCSB din rolul de selecționer al echipei naționale, la câteva luni distanță după ce, sub comanda românului, prima reprezentativă a națiunii din Orientul Mijlociu a ratat calificarea la Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic.

Cosmin Olăroiu nu mai este selecționerul Emiratelor Arabe Unite!

După aproximativ 48 de ore de la participarea la reeditarea sfertului UEFAntastic dintre FCSB și Rapid, Cosmin Olăroiu a primit o veste mai puțin fericită. Tehnicianul român a fost demis din funcția de selecționer al Emiratelor Arabe Unite, șefii Federației de Fotbal din Orientul Mijlociu făcând anunțul oficial în decursul zilei de sâmbătă: „Consiliul de Administrație al Federației de Fotbal a Emiratelor Arabe Unite a decis încetarea colaborării cu selecționerul primei reprezentative, Cosmin Olăroiu, și cu staff-ul său tehnic. Federația le mulțumește pentru eforturile depuse în perioada în care au activat la echipa națională. Noul selecționer va fi anunțat în perioada următoare”.

Cosmin Olăroiu a devenit antrenorul principal al primei reprezentative UAE pe data de 18 aprilie 2025, iar de atunci, tehnicianul român a bifat 13 meciuri pe banca echipei naționale, timp în care a înregistrat patru victorii, cinci rezultate de egalitate și patru înfrângeri, procentajul său de câștig fiind de 30.77%. Principalul motiv care a dus la demitere a fost ratarea calificării la Campionatul Mondial din această vară.

Cosmin Olăroiu a câștigat 22 de trofee în cariera de antrenor!

De-a lungul carierei sale de antrenor, care a început în urmă cu 25 de ani, pe banca tehnică a defunctului club FC Național, Cosmin Olăroiu a cucerit nu mai puțin de 22 de trofee. Majoritatea dintre ele au fost câștigate în Golf, cel mai important dintre acestea fiind, cu siguranță, AFC Champions League Two (n.r – echivalentul Europa League din Asia), un trofeu pe care Cristiano Ronaldo l-a ratat la mustață în stagiunea recent încheiată, atunci când Al Nassr a pierdut in ultimul act cu japonezii de la Gamba Osaka.

Singurele trofee cucerite de „Oli” în România au fost consemnate pe banca lui FCSB (n.r – Steaua la vremea respectivă). Acesta a devenit campion național în 2006, an în care a izbutit să câștige și Cupa României. Cea mai mare performanță o reprezintă însă semifinala Cupei UEFA (n.r – Europa League), atunci când „roș-albaștrii” au cedat dramatic cu englezii de la Middlesbrough (3-4 la general), ratând astfel în ultimul moment calificarea în marea finală.

Toate echipele din CV-ul de antrenor al lui Cosmin Olăroiu:

  • FC Național (2001/2002, 2003/2004);
  • Steaua București (2002, 2005-2007);
  • FC Politehnica Timișoara (2005);
  • Al Hilal (Arabia Saudită – 2007-2009);
  • Al Sadd (Qatar – 2009/2010);
  • Al Ain (UAE – 2011-2013);
  • Shabab Al Ahli (UAE – 2013-2017);
  • Arabia Saudită (selecționer – 2014/2015);
  • Jiangsu Suning (China – 2018-2021);
  • Sharjah (UAE – 2021-2025);
  • Emiratele Arabe Unite (selecționer – 2025/2026).
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
