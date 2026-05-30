Cosmin Olăroiu, demis din funcția de selecționer al Emiratelor Arabe Unite! Anunțul oficial al Federației: „Îi mulțumim pentru efortul depus!”

Cosmin Olăroiu (56 de ani) a fost pus pe liber. Șefii Federației de Fotbal din Emiratele Arabe Unite l-au înlăturat pe fostul tehnician de la FCSB din rolul de selecționer al echipei naționale, la câteva luni distanță după ce, sub comanda românului, prima reprezentativă a națiunii din Orientul Mijlociu a ratat calificarea la Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic.

Cosmin Olăroiu nu mai este selecționerul Emiratelor Arabe Unite!

După aproximativ 48 de ore de la participarea la , Cosmin Olăroiu a primit o veste mai puțin fericită. Tehnicianul român a fost demis din funcția de selecționer al Emiratelor Arabe Unite, șefii Federației de Fotbal din Orientul Mijlociu făcând anunțul oficial în decursul zilei de sâmbătă: „Consiliul de Administrație al Federației de Fotbal a Emiratelor Arabe Unite a decis încetarea colaborării cu selecționerul primei reprezentative, Cosmin Olăroiu, și cu staff-ul său tehnic. Federația le mulțumește pentru eforturile depuse în perioada în care au activat la echipa națională. Noul selecționer va fi anunțat în perioada următoare”.

Cosmin Olăroiu a devenit antrenorul principal al primei reprezentative UAE pe data de 18 aprilie 2025, iar de atunci, tehnicianul român a bifat 13 meciuri pe banca echipei naționale, timp în care a înregistrat patru victorii, cinci rezultate de egalitate și patru înfrângeri, procentajul său de câștig fiind de 30.77%. Principalul motiv care a dus la demitere a fost ratarea calificării la Campionatul Mondial din această vară.

Cosmin Olăroiu a câștigat 22 de trofee în cariera de antrenor!

De-a lungul carierei sale de antrenor, care a început în urmă cu 25 de ani, pe banca tehnică a defunctului club FC Național, Cosmin Olăroiu a cucerit nu mai puțin de 22 de trofee. Majoritatea dintre ele au fost câștigate în Golf, cel mai important dintre acestea fiind, cu siguranță, AFC Champions League Two (n.r – echivalentul Europa League din Asia), un trofeu pe care Cristiano Ronaldo l-a ratat la mustață în stagiunea recent încheiată, atunci când .

Singurele trofee cucerite de „Oli” în România au fost consemnate pe banca lui FCSB (n.r – Steaua la vremea respectivă). Acesta a devenit campion național în 2006, an în care a izbutit să câștige și Cupa României. Cea mai mare performanță o reprezintă însă semifinala Cupei UEFA (n.r – Europa League), atunci când „roș-albaștrii” au cedat dramatic cu englezii de la Middlesbrough (3-4 la general), ratând astfel în ultimul moment calificarea în marea finală.

Toate echipele din CV-ul de antrenor al lui Cosmin Olăroiu: