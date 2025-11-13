Sport

Cosmin Olăroiu, distrus de arabi după rezultatul din preliminariile Mondialului! „Un antrenor terminat”

Arabii au reacționat extrem de dur la adresa lui Cosmin Olăroiu după ce echipa națională a obținut doar o remiză, 1-1, în prima manșă a barajului cu Irak.
Bogdan Mariș
13.11.2025 | 21:26
Cosmin Olăroiu a fost criticat dur de presa arabă la finalul partidei EAU - Irak 1-1. FOTO: X
Naționala Emiratelor Arabe Unite, condusă de Cosmin Olăroiu, a remizat, scor 1-1, cu reprezentativa Irakului, în prima manșă a ultimului baraj din Asia pentru Cupa Mondială din 2026, de unde echipa învingătoare va avansa la barajul inter-continental. La finalul meciului, arabii au criticat dur evoluția echipei naționale, dar și pe antrenorul român.

Cosmin Olăroiu, distrus de arabi după EAU – Irak 1-1, barajul pentru calificarea la Mondialul din 2026

La finalul meciului, antrenorul român a fost atacat dur pe rețelele sociale de arabi pe platforma X. „Punctul culminant al falimentului antrenoratului: un antrenor terminat. Fără schimbări, fără structură, fără organizare. Aleatoriu, fără planuri”.

Au existat și alte mesaje la adresa lui Cosmin Olăroiu, dar și a jucătorilor, precum „Visul continuă, dar realitatea este dureroasă. Și rămâne întrebarea: până când?” ; „Fanii au fost prezenți, dar jucătorii și antrenorul au absentat” sau „Ce mai pot cere jucătorii? De ce nu au responsabilitate și spirit? Ce le lipsește? Această echipă națională este ciudată: și bineînțeles, antrenorul a completat totul, a adăugat prestației slabe și confuziei continue”.

Ce a declarat omologul lui Cosmin Olăroiu la finalul partidei EAU – Irak 1-1

Rezultatul partidei de la Abu Dhabi este unul pozitiv pentru naționala Irakului, care are nevoie de un succes pe teren propriu pentru a avansa la barajul inter-continental. Graham Arnold, selecționerul australian al echipei, a tras concluziile după remiza înregistrată în Emiratele Arabe Unite.

„Un meci foarte frumos din partea ambelor echipe, fanii s-au bucurat de această partidă. Norocul a fost de partea noastră și rezultatul s-a stabilit încă din prima repriză. Am decis să nu ne apărăm și să facem presing încă din start pentru a nu da șansa jucătorilor din EAU să țină de balon. Am ajuns la jumătatea drumului și mai avem 90 de minute la Basra, sper ca 65.000 de fani să fie prezenți în retur”, a declarat acesta.

