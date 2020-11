Cosmin Olăroiu, după ce a devenit campionul Chinei cu Jiangsu Suning: „Este cel mai valoros titlu!”

„Este cel mai valoros titlu din carieră!”, a spus Cosmin Olăroiu după ce a devenit campionul Chinei cu Jiangsu Suning. Formația antrenată de român a învins cu 2-1 în returul finalei pe marea favorită Guangzhou Evergrande și a cucerit titlul în premieră, deoarece în meciul tur scorul fusese 0-0.

Pe lângă meritele sportive, performanța reușită de Cosmin Olăroiu la echipa chineză va fi bine răsplătită și din punct de vedere financiar, tehnicianul român urmând să primească din partea conducerii o primă fabuloasă, de 3,5 milioane de euro. Fix jumătate din salariul său anual, care se ridică la 7 milioane de euro.

Titlul de campioană adus de Olăroiu este al doilea trofeu al celor de la Jiangsu Suning, după ce în 2015 în vitrina clubului poposea Cupa Chinei. Cucerită, culmea, tot sub comanda unui antrenor român, performerul de atunci fiind Dan Petrescu.

Cosmin Olăroiu: „Nu a fost întâmplător, am pierdut doar 3 meciuri într-un an”

La o zi după performanța obținută în China, Cosmin Olăroiu a oferit primele reacții pentru presa din România și a vorbit despre condițiile în care a fost obținut titlul.

„E un sentiment nou. La Jiangsu nu eram favoriţi, iar bucuria e cu atât mai mare. Le spuneam jucătorilor că despre asta e fotbalul, în sport şi în ce facem în viaţă. Eram o echipă cu probleme, o echipă aflată într-un moment dificil, când am plecat la drum. Gândurile noastre erau de a ne califica, de a trece de prima parte a competiţiei. După primul meci din semifinale ne-am dat seama, ştiam că nu e întâmplător. Noi avem un an şi trei luni în care am pierdut doar trei meciuri. Nu a fost întâmplător, rezultatele noastre au o bază. Totul e uriaş, surprinzător pentru toată lumea. Noi am venit cu mai multe decât valoarea lor.

Pentru noi, faptul că am terminat în primele patru anul trecut a fost o performanţă. E meritul şi al antrenorului, al staff-ului, sunt mulţi factori. Nu suntem noi cei care jucăm, nu suntem cei decisivi. Aducem un aport, nu e tot timpul decisiv. Jucătorii sunt cei care joacă, ei vin cu ambiţie, dăruire, determinare. Am jucat 20 şi ceva de meciuri şi am pierdut două, şi pe majoritatea le-am câştigat în faţa echipelor favorite. Cred că am câştigat pe merit.

M-am bucurat pentru jucători, că i-am văzut fericiţi. Pentru majoritatea e primul trofeu, primul campionat câştigat. Le-am urmărit trăirile. Era o satisfacţie că am lucrat alături de ei. A fost frumos, că au fost şi spectatori. Ne-am întors în cantonament, unde am stat închişi şi am vorbit cu jucătorii, i-am felicitat, le-am mulţumit. Sunt măsuri de precauţie”, a declarat Cosmin Olăroiu pentru Telekomsport.

„Sentimental, este cel mai important titlu”

Partida retur a finalei campionatului chinez a avut audiențe record și i-a adus tehnicianul român cel de-al 17-lea trofeu al carierei, despre care însuși Olăroiu spune că este cel mai valoros.

„Sentimental, acest titlu are cea mai mare valoare. Titlul cu Steaua şi acesta sunt cele mai importante. Eu nu aş fi pariat că iau titlul acum. Nici nu ştiu cum se pariază, dar am spus aşa, între ghilimele. În China, poţi pierde orice meci, în Golf pierdeam două meciuri pe an şi era tragedie. Aici, conjunctural s-a făcut ierarhia. Echipele au străini foarte buni. Echipele au jucători foarte valoroşi. Mai am contract aici până în 2021. Vedem dacă vom continua, după ce ne reîntâlnim aici.

În China am venit să muncim. Dacă am avea timp să trăim viaţa, nu am mai vorbi la telefon acum. Comunicarea e mai dificilă, acomodarea e mai dificilă. E OK, suntem veniţi să facem ceva important”, a mai spus Cosmin Olăroiu pentru sursa citată.

Patronul lui Jiangsu spune că acest e doar începutul

Titlul cucerit de Cosmin Olăroiu le-a deschis apetitul pentru trofee celor de la Jiangsu, miliardarul Steven Zhang, care o patronează și pe Inter Milano, anunțând planuri mărețe pentru viitor.

„Jiangsu Suning a câştigat campionatul, a scris o pagină de poveste în istoria clubului. Peste ani ne vom aminti cu plăcere despre această mare performanţă. Acest trofeu nu va fi însă finalul unui ciclu, din contră. Va fi începutul a ceva măreţ. De acum înainte trebuie să ne luptăm an de an pentru titlu, să tindem şi spre alte trofee. Vom investi şi mai mult în dezvoltarea fotbalului din China, vom încerca să atragem şi mai mulţi tineri către acest sport”, a spus Zhang la câteva momente după câștigarea finalei.