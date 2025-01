Cosmin Olăroiu, egal pe terenul deținătoarei Ligii Campionilor Asiei. Ce a spus antrenorul român

Al Sharjah a făcut deplasarea la Al-Ain, câștigătoarea Ligii Campionilor Asiei din sezonul trecut, iar duelul s-a terminat 0-0, lucru care l-a deranjat pe Cosmin Olăroiu.

Cosmin Olăroiu, reacție după remiza albă împotriva câștigătoarei Ligii Campionilor Asiei: “A fost cel mai bun meci al nostru”

În urma prestației echipei sale, în fața câștigătoarei Ligii Campionilor Asiei, Al-Ain. Însă, partida s-a terminat 0-0. Al Sharjah a fost la un pas să deschidă scorul, însă execuția lui Caio Lucas a fost anulată pentru offside.

Pe lângă acest lucru, antrenorul român a susținut după meci că echipa sa a avut un penalty. din care a rezultat faptul că elevii săi au dominat și au reușit cel mai bun duel din acest sezon.

“Ei au avut mai puțină calitate în joc. Noi am început mai bine și cred că am avut penalty. Apoi am reușit să înscriem, dar a fost offside.

Am creat mai multe ocazii, iar în ultimele 15 minute mingea a fost numai la noi. Așa sunt meciurile acestea. A fost cel mai bun meci al nostru de până acum.

Avem jucători determinanți, dar nu au fost în cea mai fericită zi a lor. Sincer, nu îmi fac calcule, mă gândesc doar la meciurile noastre. Sahabab Shabab Al-Ahli este o echipă puternică. Noi încercăm să ne facem treaba cât mai bine în toate competițiile în care participăm.

Eu sunt foarte mândru de băieții mei, pentru angajamentul și determinarea pe care au avut-o. De multe ori, rezultatele nu depind doar de noi. Așa că vom vedea ce se va întâmpla de acum”, a spus Cosmin Olăroiu, conform .

Performanțele obținute de Olăroiu în Emiratele Unite Arabe

Al Sharjah este pe primul loc în campionatul din Emiratele Arabe Unite cu 28 de puncte după 11 partide. Clasamentul este continuat de Shabab Al-Ahli cu 26 de puncte în 10 meciuri disputate, Al-Jazira cu 20 de puncte în 11 dueluri și Al-Ain cu 19 puncte în 10 partide.

Cosmin Olăroiu a preluat liderul actual din Emirate în noiembrie 2021. De atunci, antrenorul român a câștigat două cupe și o supercupă alături de formația din Golf.

În cariera sa, Olăroiu le-a mai antrenat în Emiratele Unite Arabe pe Shabab Al-Ahli, Al-Ahli Dubai (echipă desființată în 2017) și Al-Ain. Cu Al-Ain, tehnicianul a câștigat două campionate în sezoanele 2011-2012 și 2012-2013, dar și o supercupă.

În schimb, cu Al-Ahli Dubai, Cosmin Olăroiu a luat campionatul în 2013-2014 și 2015-2016. În perioada la formația desființată în 2017, antrenorul de 55 de ani a mai câștigat două cupe și două supercupe.

Cosmin Olăroiu a câștigat numeroase trofee importante în Asia, în ligile unde a activat, însă cel mai important trofeu care îi lipsește este .