Cosmin Olăroiu, gest minunat la Dubai, în plină stradă! Presa din Emirate, impresionată: „Are un loc special în inimile noastre”

Cosmin Olăroiu este selecționerul naționalei din Emiratele Arabe Unite și locuiește astfel în Dubai. Recent, antrenorul român în vârstă de 56 de ani a făcut un gest superb pentru conaționalii care nu au putut pleca din acest oraș după ce el a început să fie atacat de Iran. Concret, tehnicianul a asigurat cazarea și mâncarea delegației Colegiului Național „Petru Rareș” din Suceava, formate din 10 elevi și 4 profesori, în perioada în care ei au fost nevoiți să rămână suplimentar în Dubai față de cum planificaseră inițial după ce aeroporturile au fost închise ca urmare a atacurilor iraniene.

Ce gest minunat a făcut Cosmin Olăroiu pe străzile din Dubai

Iar acum Olăroiu s-a aflat în centrul unui alt astfel de episod special. El le-a împărțit chiar pe stradă, din portbagajul mașinii sale, mâncare muncitorilor aflați pe un șantier situat în apropierea unei moschei. Momentul s-a petrecut cu puțin timp înainte de apusul soarelui, adică exact atunci când respectivii se pregăteau să rupă postul Ramadanului desfășurat în această perioadă.

Acest gest făcut de antrenorul român i-a impresionat din nou pe jurnaliștii arabi. Ei au avut doar cuvinte de laudă de notat despre , fie pe rețelele de socializare, fie în diferite publicații. „Cosmin e recunoscut pentru faptul că e un om bun în adevăratul sens al cuvântului. E admirabil cum se implică, periodic, în diferite acțiuni sociale”, a scris, de exemplu, jurnalistul Ali Al-Dhabiani.

De asemenea, cei de la au notat în acest context următoarele chestiuni: „Cosmin are un loc special în inimile noastre. De când e la noi, a ținut să-și pună amprenta, nu doar asupra fotbalului, ci să se integreze și în comunitatea noastră. Fără îndoială, în acest fel, Cosmin a devenit unul dintre cel mai iubiți antrenori străini din istoria fotbalului din Emirate”.

Cum i-au mulțumit cei de la Inspectoratul Școlar Județean Suceava lui Cosmin Olăroiu

Revenind la episodul amintit anterior, petrecut recent, de menționat este că antrenorului român a ținut să îi mulțumească în mod special pentru implicarea sa în acea chestiune, personal, chiar profesorul Nicolae-Ciprian Anton, inspectorul școlar general din România.

De asemenea, și cei de la Inspectoratul Școlar Județean Suceava au emis prin intermediul rețelelor de socializare un comunicat în acest sens: „(…) În urma semnalelor transmise de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, un om cu un suflet mare a ales să intervină imediat. Renumitul antrenor Cosmin Olăroiu s-a oferit să sprijine integral acest grup, asigurându-le cazarea și masa până la momentul în care aceștia vor putea reveni în siguranță în România.

Inspectorul școlar general, prof. Nicolae-Ciprian Anton, a avut o discuție personală cu domnul Cosmin Olăroiu în urma căreia a declarat că, dincolo de performanțele sale profesionale incontestabile, a descoperit un om de o noblețe rară, care a fost gata să sară în ajutorul unor suceveni aflați la mii de kilometri de casă. Îi mulțumim public, în numele întregii comunități educaționale sucevene, pentru generozitatea și promptitudinea cu care a răspuns apelului nostru”.