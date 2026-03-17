Sport

Cosmin Olăroiu, gest minunat la Dubai, în plină stradă! Presa din Emirate, impresionată: „Are un loc special în inimile noastre”

Gabriel-Alexandru Ioniță
17.03.2026 | 07:30
ULTIMA ORĂ
Cosmin Olăroiu, gest superb pe stradă la Dubai. Foto: colaj Fanatik / Hepta
ADVERTISEMENT

Cosmin Olăroiu este selecționerul naționalei din Emiratele Arabe Unite și locuiește astfel în Dubai. Recent, antrenorul român în vârstă de 56 de ani a făcut un gest superb pentru conaționalii care nu au putut pleca din acest oraș după ce el a început să fie atacat de Iran. Concret, tehnicianul a asigurat cazarea și mâncarea delegației Colegiului Național „Petru Rareș” din Suceava, formate din 10 elevi și 4 profesori, în perioada în care ei au fost nevoiți să rămână suplimentar în Dubai față de cum planificaseră inițial după ce aeroporturile au fost închise ca urmare a atacurilor iraniene.

Ce gest minunat a făcut Cosmin Olăroiu pe străzile din Dubai

Iar acum Olăroiu s-a aflat în centrul unui alt astfel de episod special. El le-a împărțit chiar pe stradă, din portbagajul mașinii sale, mâncare muncitorilor aflați pe un șantier situat în apropierea unei moschei. Momentul s-a petrecut cu puțin timp înainte de apusul soarelui, adică exact atunci când respectivii se pregăteau să rupă postul Ramadanului desfășurat în această perioadă.

ADVERTISEMENT

Acest gest făcut de antrenorul român i-a impresionat din nou pe jurnaliștii arabi. Ei au avut doar cuvinte de laudă de notat despre Olăroiu, fie pe rețelele de socializare, fie în diferite publicații. „Cosmin e recunoscut pentru faptul că e un om bun în adevăratul sens al cuvântului. E admirabil cum se implică, periodic, în diferite acțiuni sociale”, a scris, de exemplu, jurnalistul Ali Al-Dhabiani.

De asemenea, cei de la Al-Bayan au notat în acest context următoarele chestiuni: „Cosmin are un loc special în inimile noastre. De când e la noi, a ținut să-și pună amprenta, nu doar asupra fotbalului, ci să se integreze și în comunitatea noastră. Fără îndoială, în acest fel, Cosmin a devenit unul dintre cel mai iubiți antrenori străini din istoria fotbalului din Emirate”. 

ADVERTISEMENT
Cum i-au mulțumit cei de la Inspectoratul Școlar Județean Suceava lui Cosmin Olăroiu

Revenind la episodul amintit anterior, petrecut recent, de menționat este că antrenorului român a ținut să îi mulțumească în mod special pentru implicarea sa în acea chestiune, personal, chiar profesorul Nicolae-Ciprian Anton, inspectorul școlar general din România. El a spus despre Cosmin Olăroiu că a dovedit că este „un om cu suflet mare”. 

ADVERTISEMENT

De asemenea, și cei de la Inspectoratul Școlar Județean Suceava au emis prin intermediul rețelelor de socializare un comunicat în acest sens: „(…) În urma semnalelor transmise de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, un om cu un suflet mare a ales să intervină imediat. Renumitul antrenor Cosmin Olăroiu s-a oferit să sprijine integral acest grup, asigurându-le cazarea și masa până la momentul în care aceștia vor putea reveni în siguranță în România.

Inspectorul școlar general, prof. Nicolae-Ciprian Anton, a avut o discuție personală cu domnul Cosmin Olăroiu în urma căreia a declarat că, dincolo de performanțele sale profesionale incontestabile, a descoperit un om de o noblețe rară, care a fost gata să sară în ajutorul unor suceveni aflați la mii de kilometri de casă. Îi mulțumim public, în numele întregii comunități educaționale sucevene, pentru generozitatea și promptitudinea cu care a răspuns apelului nostru”. 

ADVERTISEMENT
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Gică Popescu l-a luat tare pe Radu Naum: 'Vorbește tu în locul meu,...
iamsport.ro
Gică Popescu l-a luat tare pe Radu Naum: 'Vorbește tu în locul meu, atunci'. Ce afirmație l-a scos din sărite
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!