Sport

Cosmin Olăroiu, gest de milioane pentru elevii și profesorii români blocați în Dubai din cauza războiului: „Un om cu un suflet mare”

Cosmin Olăroiu a făcut un gest superb pentru elevii blocați în Dubai în contextul conflictului din Orientul Mijlociu. Fostul antrenor de la Steaua a sărit în ajutorul tinerilor.
Iulian Stoica
04.03.2026 | 13:17
ULTIMA ORĂ
Cosmin Olăroiu, gest superb pentru elevii blocați în Dubai. Foto: Colaj Fanatik
Aeroporturile din Dubai sunt blocate în contextul conflictului din Orientul Mijlociu dintre Iran și SUA. Mai mulți elevi români au rămas blocați în Emiratele Arabe Unite, iar Cosmin Olăroiu a fost primul care a sărit în ajutor.

Nu mai puțin de 10 elevi și 4 profesori de la Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava se aflau în Dubai în momentul în care Israel și SUA au atacat Iranul. Cum aeroporturile sunt închise, personalul didactic și copiii au rămas blocați în Emiratele Arabe Unite.

În acest context, Cosmin Olăroiu a sărit în ajutor. Selecționerul Emiratelor Arabe Unite s-a oferit voluntar pentru a sprijini integral grupul rămas în Dubai.

Mai exact, fostul antrenor de la Steaua (n.r. – actual FCSB) a asigurat cazarea și masa până la momentul în care aceștia vor putea reveni în siguranță în România.

Nicolae-Ciprian Anton, impresionat de Cosmin Olăroiu

Anunțul referitor la ajutorul oferit de Cosmin Olăroiu a fost postat pe pagina oficială a Inspectoratului Școlar Județean Suceava. Inspectorul școlar general, prof. Nicolae-Ciprian Anton, este cel care a purtat dialogul cu fostul antrenor de la Steaua, în urma căruia a venit ajutorul. Nicolae-Ciprian Anton a rămas impresionat de gestul făcut și l-a numit pe Olăroiu un «om cu suflet mare».

„Sunt momente în care distanța și contextul global ne pun la încercare, dar sunt și momente care ne reamintesc că bunătatea nu cunoaște frontiere. Vă informăm cu privire la situația grupului de 10 elevi și 4 profesori de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, aflați în prezent în Dubai.

Din cauza contextului internațional complex, întoarcerea lor acasă a fost temporar amânată. În astfel de clipe, cel mai ușor este să judecăm decizii sau circumstanțe, însă adevărata valoare a unei comunități se vede atunci când alegem să ajutăm, nu să criticăm.

În urma semnalelor transmise de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, un om cu un suflet mare a ales să intervină imediat. Renumitul antrenor Cosmin Olăroiu s-a oferit să sprijine integral acest grup, asigurându-le cazarea și masa până la momentul în care aceștia vor putea reveni în siguranță în România.

Inspectorul școlar general, prof. Nicolae-Ciprian Anton, a avut o discuție personală cu domnul Cosmin Olăroiu în urma căreia a declarat că, dincolo de performanțele sale profesionale incontestabile, a descoperit un om de o noblețe rară, care a fost gata să sară în ajutorul unor suceveni aflați la mii de kilometri de casă. Îi mulțumim public, în numele întregii comunități educaționale sucevene, pentru generozitatea și promptitudinea cu care a răspuns apelului nostru” , s-a arătat în comunicatul oferit de Inspectoratul Școlar Județean Suceava.

Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
