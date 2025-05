Cosmin Olăroiu i-a umplut de bani pe fotbaliștii lui Sharjah! Românul le-a oferit prime uriașe după câștigarea AFC Champions League Two

Cosmin Olaroiu (55 de ani) le-a făcut un cadou impresionant jucătorilor de la Sharjah, cu care a cucerit primul său trofeu continental din carieră, AFC Champions League Two. Antrenorul român le-a dat o sumă uriașă de bani.

Cosmin Olăroiu a încheiat cu stil aventura la Sharjah, echipă pe care o antrena din toamna lui 2021. Tehnicianul român a cucerit corespondenta Europa League din Asia, după .

Meciul cu gruparea din Singapore a fost ultimul pentru Oli la Sharjah. cu care are obiectiv calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Oli a fost atât de entuziasmat de faptul că a reușit să câștige în premieră un trofeu continental, încât, la despărțirea de Sharjah, i-a răsplătit cu prime uriașe pe fotbaliști. Românul a scos bani din buzunarul propriu pentru victoria înregistrată duminică, 18 mai.

Așadar, fiecare fotbalist de la gruparea din Emiratele Arabe Unite, indiferent de minutele jucate, a primit de la Olăroiu o primă în valoare de 10.000 de euro. Per total, tehnicianul în vârstă de 55 de ani a cheltuit nu mai puțin de 360.000 de euro, banii ajungând inclusiv la oamenii mici de prin preajma echipei, care sunt mai puțin vizibili în momente de genul acesta.

În campionatul din Emirate, Sharjah mai are șanse să prindă doar locul 2. Titlul este deja acontat de liderul Shabab Al Ahli, care are 60 de puncte, cu 15 mai multe decât echipa lui Cosmin Olăriu. În prezent, Sharjah este pe 4, la egalitate cu Al Wahda (locul 3) și la punct în spatele lui Al Wasl (locul 2).

Românul, elogii din partea unui om influent din Golf: „Cosmin e unul dintre fiii mei”

După victoria din AFC Champions League Two, delegația lui Sharjah a fost primită de șeicul Sultan bin Muhammad Al-Qasimi, guvernatorul regiunii. Cu acest prilej, șeicul, unul dintre cei mai puternici oameni din Golf, a anunțat o primă uriașă pentru echipa lui Olăroiu.

„Cosmin e unul dintre fiii mei. Am văzut imaginile cu el, cu bucuria lui de la finala Champions League. Am înțeles că are unele probleme cu spatele. Din ce am văzut însă, iubește Sharjah atât de mult, încât a uitat de orice durere, la modul în care a celebrat succesul din finala Champions League”, a a glumit șeicul Sultan bin Muhammad Al-Qasimi.