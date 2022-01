Ei sunt ”regii” imobiliarelor din sportul românesc! Cosmin Olăroiu este lider la investiții, dar are concurență puternică

Cosmin Olăroiu este antrenorul român cu cei mai mulți bani câștigați în cariera sa din salarii, peste „mogulul” tehnicienilor noștri, , care rămâne cel mai titrat antrenor român, locul 2 în topul celor mai de succes antrenori din istoria fotbalului, cu 34 de trofee oficiale cucerite în 40 de ani, fiind devansat numai de legendarul .

Cosmin Olăroiu și-a investit o mare parte a averii strânse în Orientul Mijlociu în afaceri imobiliare, un exemplu fiind complex rezidențial inaugurat vara trecută la Mamaia, în zona hotelului „Iaki” al lui . A costat 25 de milioane de euro și este manageriat de fiul său, Dani.

Cosmin Olăroiu dă lovitura și în imobiliare. Vinde apartamente de milioane într-o zonă de lux a Bucureștiului. Ce rivali tari are din sportul românesc

Cea mai recentă lovitură imobiliară a lui Cosmin Olăroiu este un bloc cu apartamente de lux construit într-o zonă foarte selectă a Bucureștiului, pe șoseaua Kisellef, la numărul 16, în zona Arcului de Triumf.

Cosmin Olăroiu a ridicat blocul în locul uneia dintre cele mai spectaculoase vile din capitală, deținută de omul de afaceri Stelian Gheorghe, a cărui firmă „Steda Residence” a preluat-o Olăriu cu tot cu clădirea amintită, în 2018, conform

Cosmin Olăroiu a scos la vânzare apartamentele din blocul său la prețuri cuprinse între 1,7 milioane de euro (cele cu 3 camere) și 2,2 milioane de euro (cele cu 4 camere). Prețurile sunt fără TVA.

5 milioane de euro este salariul lui Cosmin Olăroiu în primul din cei 2 ani de contract cu Al-Sharjah FC, conform

65 de milioane de euro a adunat Cosmin Olăroiu numai din salariile pe care le-a avut la cele 11 echipe pe care le-a antrenat începând din anul 2000, fără bonusuri de performanță

52 de ani a împlinit Cosmin Olăroiu pe 10 iunie 2021 , fiind născut în 1969, în București

11 echipe a antrenat Cosmin Olăroiu: FC Național (1 iulie 2000 – 30 iunie 2002, 10 septembrie 2003 – 31 decembrie 2004), Steaua (1 iulie 2002 – 15 octombrie 2002, 16 decembrie 2005 – 30 iunie 2007, 5 mai 2011 – 6 iunie 2011), Poli AEK Timișoara (1 ianuarie 2005 – 7 noiembrie 2005), Al-Hilal Riad (Arabia Saudită, 1 iulie 2007 – 28 februarie 2009), Al-Sadd Doha (Qatar, 1 martie 2009 – 24 decembrie 2010), Al-Ain FC (Emiratele Arabe Unite, 7 iunie 2011 – 6 iulie 2013), Al-Ahli Dubai (Emiratele Arabe Unite, 7 iulie 2013 – 30 iunie 2017), echipa națională a Arabiei Saudite (15 decembrie 2014 – 31 ianuarie 2015), Shabab Dubai (Emiratele Arabe Unite, 1 iulie 2017 – 2 decembrie 2017), Jiangsu Suning (China, 28 martie 2018 – 10 februarie 2021), Al-Sharjah FC (Emiratele Arabe Unite, din 10 noiembrie 2021)

Cosmin Olăroiu nu este singurul om din fotbalul românesc care s-a orientat spre afaceri imobiliare. , amintit mai sus, a cumpărat în 1999 hotelul numit atunci „București” (inaugurat în 1959 sub numele de Yalta), pe care l-a redenumit „Iaki” (anagramarea numelor celor doi copii ai săi Ianis și Kira) l-a renovat din temelii, a mai construit o aripă și l-a transformat într-o oază de lux de 4 stele.

Dumitru și Bogdan Dragomir au deja blocuri construite în tot Bucureștiul

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, , împreună cu fiul său Bogdan, s-au lansat puternic în imobiliare, pornind de la hotelul „Crystal Palace” (4 stele) din cartierul Aviației.

Au construit „nici nu mai știu exact câte blocuri”, după cum spune chiar „oracolul din Bălcești”, în Sebastian două blocuri, în Băneasa două, În Cotroceni unul, pe Barbu Văcărescu 16 vile, în Pipera două blocuri…

În nordul parcului Herăstrău, în spatele hotelului „Phoenicia”, cea mai recentă investiție, este „Herăstrău Park View”, un bloc P+7 în forma unei prove de vapor. „Să taie pandemia asta nenorocită”, a spus pentru nea Mitică fost la Ligă.

14 milioane de euro a costat blocul „Herăstrău Park View” al familiei Dragomir

72 de apartamente are blocul de lângă parcul Herăstrău, cu prețuri de la 100.000 de euro în sus, spre pent-house-uri care se duc spre 600.000

„Satana” Victor Pițurcă a ridicat un complex rezidențial de lux în apropierea… Catedralei Mântuirii Neamului!

, poreclit cu mulți ani în urmă „Satana” (după cum arată de bine la aproape 66 de ani, pe care îi va împlini pe 8 mai, se poate crede că a făcut un pact cu Necuratul…), a investit a sumă uriașă într-un complex rezidențial de lux,

Complex denumit… „Catedral Rezidence”! Nume pus în ironie? Nu, pentru că este construit în apropierea uriașei Catedrale a Mântuirii Neamului! Întru iertarea păcatelor, nea Piți?

20 de milioane de euro a investit Victor Pițurcă în „Catedral Residence”

130 de apartamente are „Catedral Rezidence”, cu prețuri între 120.000 și 280.000 de euro, fără TVA

„Il Luce” străluce într-un proiect imobiliar de top pe malul Lacului Morii

mai are multe de spus în fotbalul internațional, dar nu numai în „sportul-rege” vrea să lase ceva remarcabil în urma sa. Așa că s-a orientat spre investiții imobiliare.

„Lake House 2” se numește proiectul imobiliar în care s-a implicat și este amplasat în zona Lacului Morii de unde „izvorăște” Dâmbovița la intrarea în București dinspre nord-est.

Va fi un ansamblu rezidențial de top, cum se poate altfel?, format din două blocuri cu câte 11 etaje supraterane și două subterane (pentru parcări). Vor fi acolo apartamente cu două și trei camere, dar și studiouri (garsoniere), conform

200 de apartamente vor avea blocurile din „Lake House 2”, ansamblu „desfășurat” pe 19.000 de metri pătrați, cu prețuri între 90.000 de euro și 420.000 de euro, TVA inclus.

Curg banii oamenilor din fotbalul românesc în afaceri imobiliare

Foștii acționari dinamoviști și , proprietarii ansamblului „Doi Cocoși”, urmează să ridice un bloc cu 9 etaje și nu mai puțin de 5 subsoluri, cu 100 de apartamente de lux chiar în spatele restaurantului amintit, conform

a „băgat” un milion de euro într-un bloc de 8 etaje la Râmnicu Vâlcea, împreună cu alți doi asociați.

Andrei Prepeliță a construit și el un bloc în zona Pipera, „zona-magnet” pentru protipendada Capitalei.

Ovidiu Hoban, la un… antrenament de finalul carierei, a investit 5 milioane de euro într-un bloc cu 86 de apartamente din orașul său natal, Baia Mare.

Simona Halep și Toni Iuruc sunt o forță pe piața imobiliară. Care crește în continuare!

și soțul ei, și-au unit nu numai viețile, ci și banii, afacerile, profiturile. Care, evident intră și se întorc și din imobiliare. că Simona a „monopolizat” strada pe care a copilărit.

Stradă aflată lângă Poliția Municipiului Constanța, deci liniștită, pe care Simona și Toni au cumpărat „numai” 5 case și sunt aproape să-și îmbogățească „portofoliul” cu încă două.

Plus un hotel-boutique în Constanța, plus , ambele în Mamaia Nord, plus o pensiune de 4 stele în Poiana Brașov, plus un hotel în orașul de sub Tâmpa, plus un bloc în București, pe Calea Floreasca, diriginte de șantier: Iuruc Toni…