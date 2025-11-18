Cosmin Olăroiu, în fața celui mai important meci din mandatul de selecționer al Emiratelor! Mesaj războinic înainte de returul barajului cu Irak din preliminariile Cupei Mondiale

ADVERTISEMENT

Naționala Emiratelor Arabe Unite, antrenată de Cosmin Olăroiu, a remizat cu Irak, scor 1-1, în prima manșă a ultimului baraj din Asia pentru Cupa Mondială din 2026, disputată pe teren propriu, la Abu Dhabi. Înainte de returul programat marți, de la ora 18:00, la Basra, tehnicianul român a vorbit despre importanța uriașă a jocului și a numit un factor cu care echipa sa va trebui să se confrunte.

Ce a declarat Cosmin Olăroiu înainte de returul barajului Irak – EAU

Prima reprezentativă a Emiratelor Arabe Unite a mai participat o singură dată la Cupa Mondială, în 1990, iar echipa are oportunitatea de a reveni la turneul final pentru ediția din 2026. Pentru ca acest lucru să se întâmple, naționala antrenată de Cosmin Olăroiu trebuie să treacă de Irak în ultima fază a preliminariilor din Asia, un succes în această „dublă” oferind echipei oportunitatea de a juca la barajul inter-continental din martie.

ADVERTISEMENT

Tehnicianul român, , a prefațat partida care va avea loc pe Basra International Stadium, arenă cu o capacitate de peste 65.000 de locuri. „Avem în fața noastră un meci foarte important, iar ca să ajungem la Cupa Mondială trebuie să câștigăm astfel de partide. Sper că toți jucătorii sunt pregătiți pentru a îndeplini obiectivul pentru care ne luptăm”, a afirmat Cosmin Olăroiu, conform .

Cu ce „factor dificil” se va confrunta echipa lui Cosmin Olăroiu în Irak

Antrenorul român a subliniat și faptul că atmosfera de pe stadion va juca un rol important: „Ne așteptăm la mulți spectatori mâine (n.r. marți), așadar presiunea va fi ridicată, cum este de obicei când sunt meciuri atât de importante. Trebuie să fim înțelepți și să tratăm aceste situații cu inteligență. Ambele echipe vor dori victoria, pentru că meciul tur s-a încheiat la egalitate. Așadar, vom trata meciul diferit și cu un spirit reînnoit.

ADVERTISEMENT

Vom încerca să corectăm unele dintre greșelile pe care le-am făcut în meciul trecut și sperăm că ne vom îndeplini obiectivul. Fanii din Irak ne-au primit cu căldură, dar ne așteptăm la o prezență masivă a suporterilor. Fanii vor reprezenta unul dintre factorii dificili cu care naționala Emiratelor Arabe Unite se va confrunta la meciul retur”.

ADVERTISEMENT

Pe cine ar putea întâlni naționala antrenată de Cosmin Olăroiu la barajul inter-continental

Momentan, la barajul inter-continental și-au asigurat prezența trei formații: Bolivia, a șaptea clasată din grupa unică a preliminariilor sud-americane, Noua Caledonie, finalistă în calificările din Oceania și .

Alte trei echipe vor mai participa la acest baraj. Una dintre ele va fi câștigătoarea „dublei” dintre Emiratele Arabe Unite și Irak, iar celelalte două vor sosi din zona CONCACAF, printre „candidate” numărându-se Surinam, Panama, Curacao, Jamaica, Haiti, Honduras și Costa Rica. Dacă echipa lui Cosmin Olăroiu va obține calificarea, ar putea fi chiar cap de serie, ceea ce ar însemna că va disputa doar finala pentru un loc la Cupa Mondială. Barajul inter-continental se va disputa în martie, țara gazdă a mini-turneului fiind Mexic.