Cosmin Olăroiu, investiție de peste 20 de milioane de euro în România! Un complex de locuințe de la Mamaia, în vizorul antrenorului

Cosmin Olăroiu vrea să investească peste 20.000.000 de euro într-un complex de locuințe de la Mamaia.

Antrenorul lui Jiangsu Suning, colaborează cu arhitectul Daniel Ciocăzanu, fiind ajutat și de Dani, fiul tehnicianului.

Investiția este foarte bună pentru România, cu cât și suma cheltuită de Cosmin Olăroiu este consistentă.

Investiția de 20 de milioane de euro a lui Cosmin Olăroiu

Cosmin Olăroiu va investi 20.000.000 de euro într-un complex de locuințe din Mamaia, care a fost construit în locul hotelului Mamaia.

„Perioada pe care am petrecut-o în afara ţării, care este destul de mare, undeva la peste 20 de ani, mi-a permis să văd foarte multe lucruri.

Chiar foarte multe lucruri frumoase, interesante, din care mi-am dorit tot timpul să aduc şi în România. Şi să încep ceva care să aducă un plus de valoare pieţei autohtone. Tot timpul am preferat să investesc bani mulți în România”, a spus Cosmin Olăroiu pentru Look Sport.

„Afacerile nu sunt ale mele!”

Cosmin Olăroiu a continuat și a precizat că nu este afacerea lui, ci a lui Dani, fiul său, care va strânge tot profitul din business:

„Afacerile nu sunt ale mele, eu sunt doar un purtător de cuvânt. Dacă există un profit, acela va merge la devăratul patron. Din ce câştig eu reuşesc să trăiesc decent câţi ani mai am de trăit. E profitul lui, banii merg la el, nu la mine, la fiul meu”.

Cosmin Olăroiu a fost afectat din cauza pandemiei de coronavirus, având pierderi de milioane de euro după ce șefii clubului Jiangsu Suning, formație pe care o pregătește, au decis să reducă salariile cu 30% tuturor jucătorilor și antrenorilor.

Cosmin Olăroiu a suferit pierderi imense de bani, după ce șefii clubului i-au scăzut salariul cu 30%. Astfel, tehnicianul român nu va mai câștiga 7.000.000 de euro, ci 4.900.000 de euro.

Cu toate acestea, Cosmin Olăroiu rămâne implicat în lupta cu coronavirusul din România și asigură peste 100 de mese pe zi medicilor de la „Victor Babeș”.