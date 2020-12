Cosmin Olăroiu își dorește să plece din China: „Vreau o nouă provocare”

Antrenorul Cosmin Olăroiu a anunțat că vrea să aibă parte de o nouă provocare în carieră. După ce a cucerit titlul în China cu Jiangsu, fostul tehnician de la FCSB ar vrea să antreneze în alt campionat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În vârstă de 51 de ani, antrenorul care ajungea cu FCSB până în semifinalele Cupei UEFA în 2006, a fost aproape de event în 2020, după ce a ajuns și în finala Cupei Chinei.

Cu un an rămas din contractul pe care îl are cu Jiangsu Suning, Olăroiu are de gând să plece de la echipa din China înainte de a fi atins termenul de încheiere a înțelegerii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cosmin Olăroiu își dorește să plece din China: „Vreau să ajung la un alt nivel”

Antrenorul Cosmin Olăroiu este printre cei mai de succes tehnicieni români care au activat peste hotare, în ultimii ani. Câștigător al titlului din China cu Jiangsu Suning, Olăroiu a scris istorie devenind primul antrenor care a cucerit trofeul cu formația din Nanjing.

Chiar dacă se bucură de respectul și de aprecierea chinezilor, care îl plătesc regește, Cosmin Olăroiu afirmă că are nevoie în carieră de o nouă provocare. El ar vrea să plece din China înainte de a i se termina contractul. Acest lucru se va întâmpla peste un an.

ADVERTISEMENT

„Îmi place să-mi găsesc o provocare adevărată, mereu mi-am impus așa ceva. Am nevoie de un challenge care să mă motiveze, care să mă ducă la alt nivel. Mai am aici un an de contract, dar eu îmi doresc să găsesc ceva care să mă pună în competiție cu mine, să-mi arunc practic mie mănușa, să-mi depășesc limitele. Asta îmi doresc, dar nu depinde doar de mine”, a spus Olăroiu pentru gsp.ro.

Antrenorul crede că a evoluat foarte mult: „Eram un idiot, acum înțeleg jocul altfel”

Fostul tehnician al FCSB și-a analizat cariera și crede că evoluția sa a fost una cu care se poate mândri. Olăroiu consideră că debutul în antrenorat i-a fost marcat doar de entuziasm, în vreme ce perioada recentă i-a adus mai multă înțelepciune și o mai bună înțelegere a jocului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Eram un idiot atunci (n.r. la debutul din urmă cu 20 de ani)! Te rog să mă crezi, când stau și îmi aduc aminte cum eram atunci ca antrenor … pfff… mi-e rușine.

Nu știam nimic. Nimic, nimic din ce știu acum! Aveam doar o nebunie în mine, un entuziasm fantastic și o dorință uriașă de a antrena, atât, dar din punctul de vedere al meseriei, comparativ cu ce știu acum, cu ce am acumulat, eram nimic la vremea respectivă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Am alte cunoștințe, înțeleg jocul altfel, fotbalul a evoluat, odată cu el și eu fiindcă am fost mereu preocupat să mă updatez, să învăț, să studiez, să fiu la curent cu tot ce apare nou. Repet, acum 20 de ani aveam doar nebunie și entuziasm.

Trebuie să studiezi și apoi aplici ce ai învățat. Evident că nu tot ceea ce citești se poate aplica pentru echipa ta, dar le aduci în discuție cu cei din staff-ul tău, când ai timp le experimentezi, vezi dacă au succes, unele pot fi bune, altele nu. Antrenoratul e o muncă extrem de complexă”, a mai spus Olăroiu.