Cosmin Olăroiu, jefuit la Milano! Modul uluitor în care au acționat hoții

Potrivit italienilor de la , Cosmin Olăroiu a fost jefuit de un ceas de lux Richard Mille, pe când se afla la Milano.

Cosmin Olăroiu, jefuit la Milano

Sursa citată notează că Cosmin Olăroiu se plimba pe via della Spiga, alături de soția sa, în momentul în care un bărbat l-a îmbrățișat, din senin, pe fostul antrenor de la Jiangsu Suning.

Inițial, nu a realizat că a rămas fără ceasul de la mână. Ulterior, acesta și-a dat seama că ceva se întâmplase, deoarece bărbatul, care tocmai îl îmbrățișase, a plecat în pas alergător, apoi a dispărut pe un scuter, alături de un complice.

„Fostul antrenor de la Jiangsu Suning și Steaua București, Cosmin Olăroiu (52 de ani), a fost jefuit de un ceas de lux Richard Mille, ieri după-amiază, luni, 30 august, pe via della Spiga”, scrie sursa citată.

Poliţia din Milano a deschis un dosar în acest caz.

Cosmin Olăroiu și-a dat în judecată fosta echipă

Cosmin Olăroiu este liber de contract din luna februarie, după ce s-a despărțit de Jiangsu Suning, club care, între timp, s-a desființat. Tehnicianul se află într-un proces cu fosta sa echipă, din cauza restanțelor financiare.

În luna mai, despre deziluzia pe care a trăit-o la Jiangsu Suning, echipă care s-a desființat după ce a cucerit titlul de campioană.

„După un an în care împreună cu jucătorii am făcut eforturi foarte mari, am stat foarte mult închişi, pentru că se juca într-un sistem bubble, şi stăteam cantonaţi cu lunile doar pentru meciuri şi antrenamente. La sfârşit, nici măcar nu ne-a mulţumit nimeni pentru că am câştigat titlul. Pe teren a fost singura sărbătoare, că s-a câştigat titlul.

Cred că toată lumea era supărată. Sunt enorm de multe de spus, dar asta a fost decizia lor.

Deranjant e faptul că nu au avut curajul. Dacă eu sunt preşedintele unui club vin şi spun: asta e situaţia, să vedem ce putem să facem.

Nici măcar nu au vrut să apară. O laşitate rar întâlnită. N-au venit nici măcar să discute, nu mai vorbim de restul de plăţi. Nu există aşa ceva pentru ei.

Am trăit o mare minciună, aşa se numeşte. Ai câştigat, după care totul s-a năruit. Preşedintele declarând imediat după câştigarea trofeului că e abia începutul pentru ce va face cu Jiangsu Suning.

Era greu să menţii un echilibru mental. Jucătorii erau neplătiţi. Am avut zile când jucătorii nu s-au antrenat pentru că nu au vrut, au refuzat. Am gestionat în felul că eu am discutat cu ei, au ieşit la antrenament, au făcut un antrenament. Câteva ture şi stretching ca să nu fie amendaţi. I-ar fi amendat! Preocuparea lor era să le ia bani la jucători, nu să le dea. Să joci fără bonusuri, fără salarii”, declara Cosmin Olăroiu, în luna mai, pentru .