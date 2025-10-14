Sport

Cosmin Olăroiu nu a avut milă, după ce a ratat calificarea directă la Mondial și va fi nevoit să joace baraj: „Nu este corect!”

Cosmin Olăroiu și naționala Emiratelor Arabe Unite au ratat calificarea directă la CM 2026 în fața Qatarului. Ce le-a transmis tehnicianul român arbitrilor
Ciprian Păvăleanu
15.10.2025 | 00:50
Cosmin Olăroiu a criticat arbitrajul după ce a ratat calificarea directă la CM 2026 în fața Qatarului. Foto: Colaj FANATIK

Cosmin Olăroiu a avut o șansă extraordinară să se califice direct la Campionatul Mondial din 2026, însă a pierdut în fața Qatarului. La finalul partidei, tehnicianul român a fost observat îndreptându-se alert spre brigada de arbitri, în timp ce fotbaliștii săi încercau să-l oprească. „Oli” a pus tunurile pe arbitraj la finalul partidei.

Cosmin Olăroiu, atac către arbitri la finalul meciului Qatar – EAU. Ce l-a nemulțumit pe antrenor

Cosmin Olăroiu a fost dezamăgit complet de echipa sa după ce a pierdut meciul ce putea să-i aducă calificarea la Campionatul Mondial din 2026, ce va fi organizat în SUA, Mexic și Canada. Emiratele Arabe Unite au întâlnit Qatar, iar naționala condusă de „Oli” a pierdut cu scorul de 2-1.

La finalul partidei, fostul antrenor de la FCSB s-a arătat nemulțumit de situația în sine, repetând că se vede nevoit să joace cu fotbaliștii pe care îi are la dispoziție, dar și de arbitraj, acuzând faptul că, din cele 15 minute de prelungire, s-au jucat doar jumătate:

„Am făcut prea multe greșeli. Când faci asemenea greșeli într-un astfel de meci, e greu. Dacă rămânea 1-0, aveam șansa să revenim, am și marcat. Ei au obținut maximum din ce au avut. Au avut două lovituri libere, le-am făcut două cadouri, asta este. Noi am controlat, am avut mai multă posesie, am avut ocazii. E foarte dezamăgitor. Jucăm cu fotbaliștii pe care-i avem. Asta este situația. Ne așteptam la mai mult.

Trebuie să ne gândim, să analizăm ce s-a întâmplat în aceste două jocuri. Sunt multe lucruri pe care trebuie să le analizăm și să le rezolvăm. E greu acum să trag concluzii. Am jucat al doilea meci după doar 3 zile, în timp ce Qatar a avut 6 zile de odihnă — nu este corect. Toate echipele ar trebui să aibă aceleași condiții

Arbitrul a dat 15 minute de prelungire, dar am jucat 7-8. Cu Oman a dat 9 minute, dar s-au jucat 13. Acum s-au dat 15 și am jucat 8. Există o mare dezamăgire legată de arbitraj. Dacă mai jucam 5 minute, aveam mai multe șanse”, a declarat Cosmin Olăroiu, la Dubai Sports.

Pe cine va întâlni naționala lui Cosmin Olăroiu în barajul pentru CM 2026

Deoarece a ratat calificarea împotriva Qatarului, naționala Emiratelor Arabe Unite va fi nevoită să mai joace o serie de meciuri pentru a putea ajunge la turneul final. În primă fază, selecționata lui Cosmin Olăroiu va fi nevoită să treacă de Irak, echipă ce a terminat pe locul 2 în Grupa B, după remiza albă contra Arabiei Saudite.

Asta nu este tot! Câștigătoarea acestui baraj, ce se va disputa în dublă manșă, va merge mai departe la barajul intercontinental, unde se va lupta cu alte 5 formații pentru două locuri puse la bătaie pentru turneul final din 2026.

Când s-a calificat naționala Emiratelor Arabe Unite ultima dată la Campionatul Mondial

Naționala Emiratelor Arabe Unite a participat pentru prima și ultima dată la un Campionat Mondial în anul 1990, organizat în Italia. Această prezență a reprezentat prima a unei naționale din Golf la un turneu final, însă performanțele nu au fost deloc bune.

Ei nu au adunat niciun punct în Grupa D, din care au mai făcut parte Germania de Vest, Iugoslavia și Columbia. Mai mult decât atât, golaverajul a fost unul dezastruos, de 2-11, după 1-5 cu Germania, 1-4 cu Iugoslavia și 0-2 cu Columbia.

