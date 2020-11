Cosmin Olăroiu, poveste despre titlul din China: ”Sunt un nimeni aici, dar Benitez m-a felicitat”

Antrenorul echipei Jiangsu Suning, Cosmin Olăroiu, a povestit cum a fost posibil să câștige titlul în China și cum a dat de el tehnicianul spanio, Rafael Benitez pentru a-l felicita.

Olăroiu a reușit o performanță incredibilă și a adus primul titlu din istorie pentru Jiangsu, după o finală cu Guangzhou Evergrande, campioană în opt din ultimele nouă sezoane.

Tehnicianul român este campion și în plan financiar, el având un salariu fabulos în China. Mai mult, FANATIK a scris în exclusivitate că Olăroiu a primit o primă uriașă pentru performanța reușită.

Titlul câștigat în China, cel mai important trofeu pentru Cosmin Olăroiu

”După câștigarea campionatului, Cupa nu mai este un obiectiv major. Străinii au și plecat în vacanță. A fost cam cea mai tristă sărbătoare la câștigarea unui trofeu. Ce a fost pe teren și cam atât. Jucătorii m-au invitat apoi la o masă, ne-am felictat și cam asta a fost tot”, a declarat Cosmin Olăroiu despre titlul câștigat în China.

”Este cel mai important trofeu pentru că a fost o perioadă foarte grea. Dacă ar trebui să spun ce s-a întâmplat anul ăsta la această echipă ar trebui să scriu o carte. Faptul că echipa asta a câștigat… mie nici acum nu îmi vine să cred ce am reușit. Există un grup de jucători care a muncit din greu și a reușit să treacă peste orice obstacol”, a spus tehnicianul la emisiunea Liga Digi Sport.

”Am spus în conferința de presă că nimeni nu a crezut în această echipă. Problemele sunt de toate felurile în China și mult mai grave. În semifinale am bătut o echipă pe care nu o învinsesem niciodată și în inferioritate. În toată perioada asta de campionat am stat în același hotel cu toții și am vorbit foarte mult cu Fabio Cannavaro și îmi spunea că se așteaptă la o finală dificilă pentru că în ultima vreme ne-a învins foarte greu

Alex Teixiera este un jucător de un bun-simț ieșit din comun. Nu vorbește decât dacă îl întrebi și nu își ceartă colegii pentru o pasă greșită. Eu sunt un nimeni aici, dar Rafa Benitez a cerut numărul meu la club și mi-a dat un mesaj de felicitare”, a continuat Oli.

”În România, dacă nu se mai plătesc drepturile TV se închide fotbalul”

”În China, Guvernul și federația au făcut campionatul posibil. Au aranjat totul în două orașe, echipele stateau în hotelurile lor, aveau terenul lor de antrenament și partidele se jucau pe trei stadioane. Federația s-a ocupat de tot, a plătit tot și cluburile nu au mai avut cheltuieli decât cu salariile și primele.

În campionatul românesc vin jucători pe salarii mici, nu sunt niște exemple de profesioniști. Pe mine m-a chemat președintele federației chineze să mă întrebe cum văd fotbalul din această țară și i-am spus ce cred eu. FRF și LPF nu au pârghiile să crească fotbalul românesc, totul se face la nivel de țară, e nevoie de implicarea Guvernului.

Cu ce l-a ajutat statul român pe Gică Hagi că a făcut o echipă de fotbal? În România, dacă se supără cineva și nu mai cumpără drepturile de televizare se oprește fotbalul, deoarece cluburile se bazează pe acel venit în proporție de 90%”, a afirmat Olăroiu.