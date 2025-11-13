Sport

Cosmin Olăroiu, prima reacție după ce VAR i-a refuzat victoria în minutul 90+6 în EAU – Irak: „Vom lupta până la final”

Cosmin Olăroiu a oferit prima reacție după ce VAR i-a refuzat victoria în EAU - Irak. Ce a spus antrenorul român despre șansele de calificare la Campionatul Mondial.
Iulian Stoica
13.11.2025 | 23:37
Cosmin Olăroiu, prima reacție după EAU - Irak 1-1. Sursă foto: X
EAU, formație la care selecționer este Cosmin Olăroiu, a remizat cu Irak, scor 1-1, în barajul pentru Campionatul Mondial. Naționalei pregătite de antrenorul român i s-a refuzat un gol în minutul 90+6, după o intervenție VAR, iar acesta a oferit primele declarații.

Cosmin Olăroiu, prima reacție după ce VAR i-a refuzat victoria în minutul 90+6 în EAU – Irak

La scurt timp după fluierul final, Cosmin Olăroiu a mărturisit că e în continuare optimist vizavi de calificarea mai departe, însă e conștient că returul cu Irak este unul foarte greu. Antrenorul român a amintit de golul anulat de VAR și de faptul că Emiratele Arabe Unite a reușit să domine în repriza a 2-a.

„Un meci greu, iar începutul a fost slab după ce am primit un gol rapid. Ne-a fost dificil să construim atacuri eficiente. Echipa națională a Irakului a dominat prima repriză, iar noi am revenit în a doua. Sprijinul fanilor a fost cea mai bună parte a meciului. Urmează meciul retur și trebuie să ne adunăm forțele și curajul pentru a obține ceea ce ne dorim.

Teoretic, șansele ambelor echipe sunt egale și vom lupta până la final. Trebuie să înfruntăm furtuna și să luptăm în deplasare. Nu pot să spun că naționala Irakului va fi avantajată în retur, pentru că va juca acasă, însă trebuie să fim pregătiți pentru orice și, foarte important, pentru a juca un retur sub o mare presiune.

Khalid Eisa ne-a ținut în meci prin intervențiile sale excelente. Mai ales în debutul partidei, când Irak ne-a supus la o mare presiune și a profitat de superioritatea ei fizică la fazele fixe. În a doua repriză, noi am fost echipa mai bună, am avut mai multe ocazii dar, din păcate, ni s-a anulat golul din cauza unui ofsaid”, a declarat Cosmin Olăroiu la conferința de presă.

Cum poate ajunge Emiratele Arabe Unite la Cupa Mondială

Emiratele Arabe Unite și Irakul se vor întâlni într-o dublă manșă în luna noiembrie, însă echipa care va câștiga această confruntare nu va obține direct calificarea la Campionatul Mondial. Ea va merge într-un nou baraj, de data aceasta intercontinental, programat pentru luna martie.

La acel baraj vor lua parte câte o reprezentantă din Asia, Africa, America de Sud, Oceania și două formații din zona Americii de Nord și Centrale. Din acest miniturneu doar două echipe vor obține biletele pentru turneul final.

Cele șase formații vor fi repartizate pe două ramuri ale tabloului competițional. Patru dintre ele vor juca în semifinale, în timp ce selecționatele cu cel mai bun loc în clasamentul FIFA vor intra direct în finală, unde își vor aștepta adversarele.

