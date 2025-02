Cosmin Olăroiu, prima reacție după conferința „explozivă” din Emirate: „Vreau să trag un semnal de alarmă”

Cosmin Olăroiu (55 de ani) are , în ciuda subțirimii lotului de la Sharjah. Recent, în care s-a plâns conducerii și chiar a amenințat cu demisia.

Cosmin Olăroiu, despre criticile aduse conducerii: „Sunt alții mai deștepți ca mine”

Sharjah este pe locul 2 în Pro League, cu 37 de puncte, la patru lungimi de liderul Shabab Al Ahli. În Liga Campionilor Asiei, echipa lui Olăroiu este cu un pas în sferturi, după ce a câștigat cu 1-0 turul disputat în Iordania, cu Al-Hussein.

ADVERTISEMENT

Spre deosebire de alte formații din Golf, care au loturi pline de vedete, Sharjah se descurcă cu un nucleu de doar 13-14 jucători. Din acest motiv, Olăroiu a luat foc și a criticat conducerea, care nu i-a adus jucători în mercato.

Cum perioada de transferuri s-a închis și în Emiratele Arabe Unite, Oli va trebuie să facă față cu ce are la dispoziție. Sharjah e în continuare în cursa pentru patru trofee, singura echipă din Emirate care se poate lăuda cu un astfel de parcurs.

ADVERTISEMENT

„Orice răspund, ca de obicei, se interpretează. O dată, am glumit și am zis că până la meciul cu Al-Wahda avem nevoie de cinci jucători, deși nu era perioadă de transferuri. Imediat, s-a spus în toată presa: ‘Cosmin a zis, Cosmin a făcut’. Sunt alții mai deștepți ca mine, dar eu știu ce vorbesc.

Acum, o să avem mai mulți jucători convocați la echipele naționale și atunci o să fim cam strâmtorați pentru meciul din cupă. Și din cauza asta am cerut, recent, transferuri. Nu pentru că jucătorii pe care îi avem deja n-ar fi suficient de buni.

ADVERTISEMENT

Cu un lot mai mare, jucătorii noi ne-ar fi putut ajuta, în cazul unor accidentări sau în cazul unor plecări la echipele naționale”, a declarat Cosmin Olăroiu.

„Nu vorbesc niciodată împotriva oamenilor cu care lucrez”

Antrenorul în vârstă de 55 de ani a dezvăluit că după conferința de presă „nucleară” s-a întâlnit cu conducerea lui Sharjah, iar spiritele s-au calmat.

ADVERTISEMENT

„Într-adevăr, ne-am fi dorit să avem încă o soluție în atac. În ultima perioadă, clubul a făcut eforturi să aducă un atacant, însă soluțiile nu erau cu nimic mai bune decât ce avem în momentul de față. Și am rămas cu lotul actual. Facem tot ce depinde de noi cu jucătorii pe care îi avem. Vom lupta până la capăt. Va fi foarte greu. Dar vom încerca din răsputeri”, a continuat Oli.

Acesta a explicat apoi de ce a organizat conferința de presă în care a criticat inabilitatea clubului de a face transferuri.

„Eu, când vorbesc, știu ce spun și înseamnă că vreau să trag un semnal de alarmă. Și acum am vorbit, pentru că știam ce urmează. Și atunci, datoria mea e să motivez toată lumea. Dar nu vorbesc niciodată împotriva oamenilor cu care lucrez. Am și discutat acum cu ei (n.r. – cei din conducerea clubului Sharjah), am văzut eforturile pe care le-au făcut și atunci nu mai am nimic de zis”, a conchis tehnicianul român.

42,58 de milioane de euro este valoarea lotului lui Sharjah, conform transfermarkt.com