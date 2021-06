Cosmin Olăroiu pune tunurile pe jucători după România – Georgia 1-2 și îl apără pe Rădoi: ”Are nevoie de susținere”

, în fața unui adversar mai mult decât modest care se află la prima victorie din isatorie în meci direct.

România a rămas în inferiortate numerică din minutul 40, după ce Florin pentru că și-a lovit intenționat adversarul, deși locitura nu a avut intensitate.

Cosmin Olăroiu de parte lui Mirel Rădoi, dar critic cu jucătorii

Prieten foarte bun cu Mirel Rădoi, Cosmin Olăroiu e de partea selecționerului și cere timp ca tactica acestuia să înceapă să dea roade, însă i-a atacat voalat pe jucători că nu dau totul sun tricolor.

”Nu cred că trebuie să judecăm după rezultat. Am avut meciul în mână, am făcut o greșeală prea mare, am ratat un penalty. Dacă marcam atunci, altul era rezltatul final.

Nu știu dacă a fost o echipă ofensivă sau defensivă, dar are nevoie de încredere și susținere. La noi, în toată societatea nu se poate construi nimic, nu ne convine nimic. Nu mă surprinde nimic. Totul e negativ!”, a declarat Olăroiu după întâlnirea de la Ploiești.

Olăroiu, mesaj subtil pentru jucători

Tehnicianul care a activat în ultimii ani în China nu vrea să vorbească de o criză la prima reprezentativă, dar le cere jucătorilor să înțeleagă importanța purtării tricoului naționalei.

”E foarte mult de muncă și e nevoie de multe în fotbalul românesc pentru a ajunge la un nivel care să ne permită să sperăm la o calificare la un Campionat Mondial. Dacă, totuși, ne vom califica, atunci ar fi foarte mult datorat șansei.

Nu știu dacă este o criză, sunt plecat de foarte mulți ani. Eu mi-am dorit să câștige Mirel. Întrebați-l pe Mirel dacă sunt sau nu jucătorii conectați. Eu am văzut un meci, dar a juca pentru România înseamnă foarte mult. Ei sunt reprezentații a 20 de milioane și trebuie să înțeleagă asta!”, a spus Oli.

Rădoi, al treilea eșec consecutiv

Imediat după eșecul surprinzător în fața Georgiei, Mirel și a spus că ne-am cam obișnuit cu înfrângerile. Redevenind serios, selecționerul României consideră că elevii săi trebuie să fie mult mai concentrați în meciuri, indiferent dacă sunt amicale sau ofiiciale, pentru a nu mai face greșeli în viitor.

”Tricolorii” au fost la Ploiești pentru duelul cu Georgia și consideră că fotbalul prestat a fost unul de calitate, în ciuda înfrângerii.

Este a treia înfrângere consecutivă pe care o suferă naţionala României, după eşecurile contra Germaniei şi Armeniei, din preliminariile pentru Campionatul Mondial 2022. Este un nou eşec ruşinos în mandatul lui Mirel Rădoi, care a ajuns deja la şase eşecuri ca selecţioner. Din totalul de 12 partide jucate. Mai are două remize şi patru victorii.