Cosmin Olăroiu, reacție spumoasă când a fost întrebat despre revenirea în România: „Păi ce, am murit?”

28.05.2026 | 23:25
Cosmin Olăroiu, reacție spumoasă când a fost întrebat despre revenirea în România. Foto: Fanatik
Cosmin Olăroiu (56 de ani), în prezent încă selecționerul naționalei Emiratelor Arabe Unite, dar care ar urma ca în scurt timp să părăsească această funcție, a fost întrebat direct dacă există vreo posibilitate să mai fie văzut vreodată în România, ca antrenor bineînțeles, iar răspunsul său i-a amuzat copios pe jurnaliștii prezenți în jurul său în acele momente.

Cum a răspuns Cosmin Olăroiu când a fost întrebat dacă va mai antrena vreodată în România

Antrenorul român a glumit pe seama modului în care a fost adresată întrebarea respectivă și a spus că încă nu a murit, astfel încât există într-adevăr șanse destul de mari ca la un moment dat în cariera lui să revină în țară pentru a-și continua parcursul profesional. „Păi de ce, sunt mort? Păi ce, am murit? Nu știu. Depinde ce… Cum pot să spun lucrul ăsta? Sunt lucruri pe care nu le știm în viață. Nu știm ce se va întâmpla nici măcar mâine.

Viața ne poate purta pe diferite drumuri. Se poate, există această posibilitate, de ce nu? Țara mea e casa mea și m-aș bucura. Însă depinde de cum se vor derula lucrurile în viitor”, a spus Cosmin Olăroiu, despre care recent s-a scris că ar avea două oferte din campionatul Emiratelor Arabe Unite, după reeditarea sfertului UEFAntastic dintre Steaua și Rapid din 2006. 

Ce l-a dezamăgit pe Cosmin Olăroiu la meciul demonstrativ dintre Steaua 2006 și Rapid 2006, terminat 0-0

În continuare, tehnicianul român a vorbit despre evenimentul propriu-zis și, cu această ocazie, s-a declarat dezamăgit într-o anumită măsură de numărul mic de spectatori prezenți pe stadion la acest meci demonstrativ„A fost extraordinar, pentru că acest moment, după 20 de ani, rămâne fantastic. M-am bucurat să îi văd pe foștii mei jucători, familia mea, și chiar pe cei de la Rapid. Am vorbit cu Răzvan (n.r. Lucescu), un moment emoționant. Cred eu că, uitându-mă așa la meci, chiar dacă au trecut anii peste ei, calitatea a rămas. Am spus că mai jucăm și peste 20 de ani și tot 0-0 va fi. Jucători cu o calitate formidabilă, se vedea clar, și calitate fotbalistică, și calitate umană.

Toată echipa mea (n.r. l-a impresionat). Acum 20 de ani nu puteam să respir când s-a terminat meciul. A dat arbitrul 6 minute de prelungire și l-am întrebat pe MM din primul minut dacă mai e mult. Mi s-a părut că au trecut 30 de minute. Din păcate nu am reușit să înscriem, nici noi, nici ei. S-a reeditat cu adevărat.

Da, mă așteptam să fie mai multă lume. Probabil că va fi greu să se mai joace un astfel de meci. Însă mă bucur că am trecut de orice barieră și cele două echipe, chiar dacă la momentul ăla exista o rivalitate foarte mare, au arătat că fotbalul unește oamenii, nu îi dezbină. Mă bucur că am fost alături de ei, mă bucur că am putut să ajut la realizarea acestui eveniment și că am fost și prezent”. 

Ce a spus Cosmin Olăroiu despre revenirea lui Gică Hagi la echipa națională și despre performanța de senzație reușită de Cristi Chivu la Inter Milano

De asemenea, Cosmin Olăroiu a mai vorbit și despre meciul Dinamo – FCSB de vineri seară, barajul de Conference League, dar și despre revenirea lui Gică Hagi în funcția de selecționer al României„(n.r. Dacă va fi prezent pe stadion la barajul Dinamo – FCSB) Nu știu sigur, vedem mâine ce program am, nu știu. (n.r. Despre revenirea lui Gică Hagi la echipa națională) Îi urez mult succes. Sper să reușească tot ce și-a propus. Nu e ușor, nu e un moment tocmai bun în fotbalul românesc, dar cred că el, prin ceea ce reprezintă el, prin calitatea pe care o are, cred că va reuși să reaprindă flacăra asta a echipei naționale, mai ales pentru suporteri și pentru jucători”, a mai spus Cosmin Olăroiu.

Nu în ultimul rând, antrenorul român a lăudat parcursul de senzație avut în acest sezon de Cristi Chivu pe banca celor de la Inter Milano, încununat cu eventul cucerit în Italia, în chiar primul său an la comanda formației de pe „Giuseppe Meazza”: „Senzațional. Mai e ceva de comentat? Un lucru care ridică mult de tot nivelul antrenorilor români, fotbalului românesc. O performanță extraordinară”. 

Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
