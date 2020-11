Cosmin Olăroiu refuză naționala României în acest moment: ”Nu pot să-mi înlocuiesc fiul”

Proaspăt campion cu Jiangsu Suning în China, Cosmin Olăroiu refuză echipa națională a României în acest moment și spune că nu poate să-l înlocuiască pe Mirel Rădoi, pe care îl consideră fiul său.

FANATIK a anunțat în exclusivitate că tehnicianul reprezentativei României este primul pe lista lui Mihai Rotaru, patronul oltenilor, și ar fi dispus să accepte oferta acestuia.

Mai mulți oameni implicați în fotbal au anunțat faptul că Rădoi va merge la Craiova după întâlnirea cu Irlanda de Nord din Liga Națiunilor, mai ales că el este tot mai contestat la națională.

Naționala României, refuzată elegant de Cosmin Olăroiu

”Eu nu pot fi modelul lui Mirel, pentru că el e un antrenor mai bun ca mine. Mirel are toate calitațile pe care trebuie să le aibă un antrenor. El are nevoie de timp și de mai multă experiență, dar asta se câștigă doar antrenând. A avut un început frumos la tineret, iar acum e o perioadă grea la seniori. El a venit cu o filosofie nouă, încearcă să schimbe ceva”, a declarat Olăroiu.

”Dacă m-ar întreba ce să facă nu aș ști ce să-i spun. Nu știu dacă va pleca sau nu, dar cred în el ca antrenor. Cunosc omul Mirel Rădoi și știu că are tot ce îi trebuie pentru a reuși ca antrenor. Situația nu este foarte bună în fotbalul românesc și nu este vina lui Mirel Rădoi. Am vorbit cu el după meciuri și a fost foarte la obiect, știa ce s-a întâmplat și ce trebuie să facă în continuare”, a spus el la emisiunea Liga Digi Sport.

”Nu antrenorul e problema echipei naționale. Antrenorul poate aduce un plus, dar nu decisiv. Trăim într-o lume dominată și condusă de interese, e ușor să dai într-un om când e jos. E un scenariu imposibil ca Olăroiu să vină la o echipă după Mirel Rădoi, pentru că Olăroiu nu poate să-și înlocuiască fiul”, a continuat Cosmin Olăroiu, care practic a refuzat orice ofertă de a veni la națională.

”Pe viitor pot ajunge la națională, dar nu depinde doar de mine”

”Îmi doresc să revin în Europa, să am un nou challenge. De asta am venit în China. Câștigând în Golf, nu am vrut să mai merg acolo pentru că voiam să încerc în altă parte, să văd dacă pot face față și într-un alt campionat. Aici sunt fel și fel de antrenori mari care vin: Rafa Benitez, Giovanni van Bronckhorst, Villas Boas, Sven Goran Eriksson.

Nu pot să-i enumăr pe toți, e un challenge. Pentru mine este important să găsescu un alt challenge, ca să fiu motivat. Villas Boas nu a câștigat nimic în China și s-a dus la Olympique Marseille. Străinii au o cotă, noi nu o avem. Chiar dacă am reușit mai mult într-o competiție cu ei, în momentul următor tot ei rămân în piață”, a continuat tehnicianul.

”Nu am nicio rivalitate cu Răzvan Lucescu. Mi-a scris un mesaj foarte frumos și i-am răspuns. Au fost mai multe momente când s-a discutat venirea mea la națională, au fost oameni de la FRF și la Dubai. Dar erau clauze prea mari… Ei au vrut să vin și la națională și să fiu și la Al Ahli cu care mai aveam 7-8 luni de contract, dar nu au vrut cei de acolo să mă lase.

Pe viitor orice e posibil, dar nu depinde numai de mine. Eu am mai demisionat odată de la o echipă de club, am venit și mi s-a spus să mai aștept. Nu urmăresc nimic din fotbalul românesc pentru că nu am timp și nu mai am nervi. Doar echipa națională o urmăresc”, a încheiat Olăroiu.