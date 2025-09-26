Sport

Cosmin Olăroiu s-a destăinuit arabilor! Ce a spus despre familia sa: „Fiecare stă separat în camera lui”

Cosmin Olăroiu a purtat o discuție sinceră cu arabii, asta înainte ca reprezentativa Emiratelor Arabe Unite să joace partidele decisive de calificare la Mondial
Mihai Alecu
26.09.2025 | 11:50
Cosmin Olăroiu, selecționerul Emiratelor Arabe Unite, declarații despre familia sa

Ajuns selecționer al Emiratelor Arabe Unite, asta după ce a antrenat în ultimii 10 ani mai multe echipei în zona asiatică, Olăroiu a fost sincer în dialogul cu jurnaliștii.

Cosmin Olăroiu, la ora adevărului. Ce spune de rolul familiei în cariera sa

După ce a câștigat 22 de trofee în zona arabă, „Oli” a acceptat o nouă provocare și urmează să dea bătăliile decisive pentru calificarea la Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic. Totuși, românul a dorit să vorbească și despre rolul familiei sale în carieră și despre cum a fost ajutat și înțeles de aceștia, mai ales când vorbim de sacrificiile făcute. Acesta a ținut să le mulțumească public pentru sprijinul arătat în tot acest timp.

”În toată cariera mea, am primit susținere din partea familiei, care a înțeles natura meseriei mele de antrenor, care îmi lasă puțin timp liber. De aceea, nu reușesc să petrec timp, alături de familie, pe cât mi-aș dori. Dar le mulțumesc celor din familie pentru înțelegere. Pentru că au realizat că, în această meserie de antrenor, voi avea foarte puțin timp pentru tine. Trebuie să recunosc: de când m-am apucat de antrenorat, mi-am cam sacrificat familia.

Desigur, de multe ori, soția și băiatul meu sunt pe stadion, când echipele mele au meciuri. Uneori însă, nu ajung în tribune și urmăresc meciurile la televizor. În astfel de situații însă, tensiunea e atât de mare, încât fiecare stă separat în camera lui, cu televizorul lui și vede meciul singur. E o tensiune pozitivă, dar care există, în continuare, deși antrenez de atât de mult timp, de peste 23 de ani deja”, a declarat Cosmin Olăroiu, pentru presa arabă.

Cosmin Olăroiu e gata de duelurile decisive cu Emiratele Arabe Unite

În luna octombrie, Emiratele Arabe Unite urmează să joace contra reprezentativei din Oman, după care va fi duelul din deplasare, cu Qatar. Aceste confruntări fac parte din grupa decisivă pentru calificare la Mondial, iar clasarea pe locul 1 ar duce la accesul garantat la turneul final. Ocuparea locului 2 ar însemna un baraj cu poziția secundă din grupa formată din Arabia Saudită, Indonesia și Irak.

”Singurul meu gând acum e legat de aceste două partide, de găsirea celor mai bune soluții, astfel încât să obținem calificarea. Și acasă, atmosfera e dominată de importanța acestor meciuri. Cu toții vrem această calificare și sperăm să o celebrăm împreună după meciurile care urmează pentru Emirate“, a mai declarat antrenorul român al Emiratelor Arabe Unite.

