Cosmin Olăroiu s-a umplut de glorie și bani în Asia. Performanțele de la Steaua i-au deschis calea succesului

Cosmin Olăroiu a dat lovitura pe finalul anului 2020, când a cucerit titlul în China cu Jiangsu Suning, performanță unică în istoria clubului. S-a umplut de glorie și bani, însă performanțele sale au fost posibile și datorită succeselor obținute pe vremea când antrena Steaua.

Unul dintre cei mai apreciați antrenori români este, fără doar și poate, Cosmin Olăroiu. După un scurt periplu în fotbal românesc, a cucerit zona Golfului, iar acum a devenit erou în China. Una peste alta, Oli își demostrează valoarea oriunde s-ar afla și duce faima României în cele mai îndepăratate locuri.

Anul „de aur” 2006 de la Steaua i-a deschis lui Cosmin Olăroiu porțile spre alte zări de bani mai pline ale fotbalului internațional. 18 trofee și o „basculantă” de „euroi” a strâns în cei 14 ani petrecuți în Asia.

Cosmin Olăroiu s-a umplut de glorie și bani în Asia. A debutat la FC Național, prima aventură pe banca Stelei a fost un fiasco

După ce și-a încheiat prematur cariera de fotbalist la doar 31 de ani, Olăroiu nu a stat prea mult timp în afara fenomenului. Băiat isteț și care a reușit să înțeleagă fotbalul așa cum doar puțini „slujitori” ai săi reușesc să o facă, el a preluat-o imediat pe FC Național și a dus-o în primul său sezon pe banca tehnică pe un respectabil loc 7.

Imediat a venit o ofertă de nerefuzat de la Steaua, condusă pe atunci de Viorel Păunescu, dar visul lui eroului nostru a fost de scurtă durată. După 7 etape a fost dat afară și s-a întors în Parcul cu Platani, dar ca manager general de această dată.

La finalul sezonului, antrenorul Walter Zenga și-a dat demisia și Cosmin și-a reluat locul pe banca tehnică a „bancarilor”, unde a stat până în iarna lui 2004, când a plecat pentru o scurtă perioadă la Politehnica Timișoara.

Cosmin Olăroiu, UEFAntasticul României: a ajuns cu Steaua în semifinalele Cupei UEFA și în grupele Ligii Campionilor

Dat afară de Marian Iancu după nici un an, Olăroiu a revenit în 2006 la Steaua. Doar că de această dată sub comanda altui patron, Gigi Becali. Noua aventură este una de mare succes pentru el, titlul și Supercupa României, dar și pentru fotbalul românesc de după ’90.

Și asta pentru că „roș-albaștrii” au ajuns până în semifinalele Cupei UEFA, după ce au trecut de Rapid în „sferturi”, și au ratat finala după meciul de pomină cu Middlesbrough.

Iar în toamna aceluiași an, Oli mai reușea o altă performanță remarcabilă: calificarea Stelei în grupele Champions League după o pauză mioritică de 10 ani (precedenta reușită aparține tot Stelei, în 1996, cu Dumitru Dumitriu și Mihai Stoichiță pe banca tehnică).

După plecarea de la Steaua, Cosmin Olăroiu a devenit „Prinț” în fotbalul arab

După încă un an la echipa lui Becali, Cosmin Olăroiu își ia zborul, la propiu și la figurat, spre „El Dorado” Arabiei și semnează cu cea mai titrată formație din zona Golfului: Al Hilal. Doi ani fantastici acolo, cu un titlu și două Cupe ale Prințului, fac din Olăroiu unul dintre cei mai căutați tehnicieni în acea lume bogată și avidă de fotbal.

Un an și jumătate a antrenat pe Al Sadd și a câștigat Cupa Qatarului, pentru ca în mai 2011 să revină o scurtă perioadă în țară pentru a-și ajuta prietenul Gigi Becali. Este supervizorul antrenorului interimar Gabriel Caramarin în ultimele 3 etape de campionat și la finala Cupei României, câștigată în fața marilor rivali de la Dinamo.

În vara aceluiași an, Oli a semnat un contract pe 2 ani ani în Emiratele Arabe, cu Al Ain. A reușit să cucerescă titlul în ambele sezoane și o dată Cupa, așa că imediat a fost contactat de șeicii celui mai puternic club din țară: Al Ahli. Contract pe trei ani și un salariu amețitor, dar Olăroiu nu s-a pierdut cu firea.

A stat, de fapt, mai bine zis, a „performat” 4 ani pe banca tehnică a bogaților din Emirate, cu o scurtă escapadă la naționala Arabiei Saudite pentru Cupa Asiei din 2015, și a adus două titluri, două Cupe ale Ligii, trei Supercupe și a fost foarte aproape să dea marea lovitură în 2015, când a ajuns până în finala Ligii Campionilor Asiei, unde a fost învins de Guangzhou Evergrande.

Provocarea numită China

Mulțumit de ce a reușit în zona Golfului și în căutarea de noi provocări, Cosmin Olăroiu a ales să plece în bogatul campionat al Chinei. În martie 2018, l-a înlocuit pe celebrul Fabio Capello la cârma echipei Jiangsu Suning, dar viața nu a fost, nu este și nu va fi deloc ușoară într-o întrecere extrem de dură.

Au fost doi ani grei, de căutări și înțelegere a „mecanismului”. Olăroiu a avut norocul să dea peste o conducere care i-a înțeles filosofia și a avut răbdare cu el.

Cosmin Olăroiu s-a umplut de bani în China: „doar” prima de titlu a fost de 3,5 milioane de euro

În cel de-al treilea sezon a venit și răsplata. Românul Cosmin Aurelian Olăroiu a pus în vitrina cu trofee primul titlu din istoria lui Jiangsu, după o finală încinsă cu Guanzhou Evergrande, cea care îi „furase” Liga Campionilor Asiei în urmă cu 5 ani. Dublă satisfacție pentru Oli…

„Sentimental, acest titlu are cea mai mare valoare. Titlul cu Steaua şi acesta sunt cele mai importante. Eu nu aş fi pariat că iau titlul acum. În China, poţi pierde orice meci, în Golf pierdeam două meciuri pe an şi era tragedie” – Cosmin Olăroiu, după titlul cu Jiangsu

Pentru uriașele rezultate obținute în cei 13 ani de când a plecat de-acasă, Cosmin Olăroiu a fost răsplătit regește, adunând o „comoară” de peste 60 de milioane de euro numai din salarii, fără să punem aici bonusurile colosale încasate de la șeicii arabi sau de la patronii chinezi. Numai ultimul trofeu i-a adus în conturi o primă de 3,5 milioane de euro…

2 ani de contract mai are Cosmin Olăroiu cu Jiangsu Suning, însă e greu de crezut că îi va duce până la capăt după ce autoritățile chineze au impus un plafon salarial maxim de 3 milioane de dolari pe an pentru străinii din campionat. Practic, mai puțin de jumătate din salariul de 7 milioaane de euro pe care Olăroiu îl primea anual la Jiangsu

Banii câștigați de Olăroiu din salarii după ce a plecat din țară

60.000.000 de euro a câștigat Cosmin Olăroiu numai din salarii, fără bonusuri, în perioada 2007-2020. Iată în continuare cât a luat de la fiecare dintre echipele pe care le-a antrenat în străinătate.

2007-2009: Al Hilal – 3.000.000 de euro

Al Hilal – 2009-2010: Al Sadd – 2.000.000 de euro

Al Sadd – 2011-2013: Al Ain – 7.000.000 de euro

Al Ain – 2013-2017: Al Ahli – 20.000.000 de euro

Al Ahli – 2018-2022: Jiangsu Suning – 28.000.000 de euro

Investiții masive în imobiliare

Ajuns cel mai bine plătit antrenor român, Cosmin Olăroiu a început să facă investiții. Ultima dintre ele este construirea unui ansamblu rezidențial de lux pe litoralul românesc, pe locul fostului hotel Mamaia din stațiunea cu același nume. Tehnicianul a băgat 10 de milioane de euro în acest proiect și va fi vecin cu un alt nume mare al fotbalului nostru, Gică Hagi, care deține hotelul Iaki. De tot ce înseamnă acest business se ocupă fiul său, Dani.

În același timp, Olăroiu construiește în București un complex rezidențial format din 7 blocuri, pe locul fostei fabrici Izolatorul. Mai are afaceri în domeniul energiei, și-a deschis un business cu produse bio pe care le obține în ferma pe care și-a construit-o pe malul lacului Snagov, unde are și o reședință la standarde „euro-asiatice”, și în care a investit în jurul a 3 milioane de euro. De asemenea, are acțiuni la un cunoscut lanț de restaurante din Capitală, unde este asociat cu Gino Iorgulescu.

1.000.000 de euro a „băgat” Cosmin Olăroiu în vila de pe malul lacului Snagov: 700.000 în teren și clădire, 300.000 în reamenajare

Visul lui Cosmin Olăroiu: să antreneze naționala

Revenind la fotbal, se știe faptul că Olăroiu este un tip pasionat și pasional. Din această cauză, se consumă foarte mult și a anunțat că timpul său ca antrenor este pe sfârșite. Își dorește să mai stea pe banca tehnică 4-5 ani, după care să se retragă și să se ocupe în liniște de afaceri.

„Sunt zile în care văd câte patru, cinci meciuri. Nu mă plictisesc, fiindcă de la fiecare partidă poţi învăţa ceva care să-ţi fie de folos cândva” – Cosmin Olăroiu

Plin de trofee și de glorie, Oli mai are un singur obiectiv în plan sportiv: să antreneze echipa națională a României. Timp ar mai fi, dar nu acum. Și asta pentru că a spus-o răspicat că nu va veni niciodată la cârma unei formații după cel pe care-l consideră ca și fiul său: Mirel Rădoi. Rămâne de văzut când și dacă îl va contacta Răzvan Burleanu. Pentru că, indiferent de conducerea de la Casa Fotbalului, Cosmin Aurelian Olăroiu merită cu prisosință acest post.

„Nu antrenorul e problema echipei naționale. Antrenorul poate aduce un plus, dar nu decisiv. Trăim într-o lume dominată și condusă de interese, e ușor să dai într-un om când e jos. E un scenariu imposibil ca Olăroiu să vină la o echipă după Mirel Rădoi, pentru că Olăroiu nu poate să-și înlocuiască fiul” – Cosmin Olăroiu, despre venirea la națională

Cât au câștigat alți antrenori români în străinătate

Laurențiu Reghecampf

Al Hilal: 3.500.000 de euro

Al Wahda: 4.000.000 de euro



Al Wasl: 7.000.000 de euro



Mircea Lucescu

Pisa: 200.000 de euro



Brescia: 1.500.000 de euro



Reggiana: 150.000 de euro



Inter Milano: 150.000 de euro



Galatasaray: 3.000.000 de euro



Beșiktaș: 3.000.000 de euro



Șahtar: 23.000.000 de euro



Zenit: 4.500.000 de euro



Turcia: 3.700.000 de euro



Dinamo Kiev: 3.000.000 de euro



Anghel Iordănescu

Anorthosis: 600.000 de euro



Grecia: 800.000 de euro



Al Hilal: 1.300.000 de euro



Al Ain: 1.600.000 de euro



Al Ittihad: 1.800.000 de euro



Victor Pițurcă

Al Ittihad: 2.500.000 de euro



Răzvan Lucescu

El Jaish: 2.100.000 de euro



Xanthi: 450.000 de euro



PAOK Salonic: 800.000 de euro



Al Hilal: 4.000.000 de euro



Ladislau Boloni