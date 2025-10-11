Sport

Cosmin Olăroiu se luptă pentru calificarea la Cupa Mondială cu fostul antrenor de la Real Madrid. Autogol în minutul 12

Selecționata Emiratelor Arabe Unite, națională pregătită de românul Cosmin Olăroiu, se luptă pentru calificarea la Cupa Mondială 2026, ce va avea loc în Statele Unite, Mexic și Canada.
Mihai Alecu
11.10.2025 | 21:05
Emiratele Arabe Unite, condusă de Olăroiu, luptă pentru calificarea la Cupa Mondială

Drumul către turneul final este din ce în ce mai aproape de sfârșit pentru toate naționalele, iar pe lângă tricolori, România ar putea avea și un alt reprezentant în Statele Unite, Mexic și Canada.

Emiratele Arabe Unite, duel aprig în preliminariile Cupei Mondiale. Cosmin Olăroiu speră să califice naționala la turneul din Statele Unite, Canada și Mexic

Cosmin Olăroiu conduce naționala Emiratelor Arabe Unite din luna aprilie a acestui an și visează să fie prezent la Cupa Mondială. În meciul pe care îl joacă, împotriva celor din Oman, startul a fost unul nedorit. Oaspeții au marcat, după un autogol al lui Kouadio, și dacă rezultatul rămâne așa, atunci Oman are șanse uriașe să câștige grupa și să se califice direct la turneul final.

Aceștia din urmă au remizat deja, în primul meci, 0-0, cu  Qatar, și ar face 4 puncte. Totuși, Emiratele Arabe Unite păstrează o șansă și în cazul unui eșec. Cosmin Olăroiu și echipa sa vor juca împotriva celor din Qatar și dacă înving, coroborat cu un eșec contra celor din Oman, tot prind poziția secundă și șansa de a juca un baraj pentru calificarea la Cupa Mondială.

Cosmin Olăroiu se luptă cu fostul antrenor de la Real Madrid pentru calificarea la Cupa Mondială

Reprezentativa Omanului este condusă de fostul secund al lui Sir Alex Ferguson la Manchester United, Carlos Queiroz, cel care a avut o carieră plină cu multe borne. El a pregătit-o pe Real Madrid, în sezonul 2003-2004, a revenit la Manchester United, ca secund, după care a acceptat postul de selecționer al Portugaliei, în 2008. De atunci a condus doar echipe naționale: Iran, Columbia, Egipt, Qatar și acum, cum am precizat, pe banca Omanului.

Totuși, chiar dacă s-a spus că poate să fie unul dintre cei mai buni antrenori ai lumii, Carlos Queiroz nu a reușit să ajungă la acel nivel și a rămas doar o variantă pentru selecționatele din zona asiatică. Acum, însă, ar putea să bifeze o bornă importantă prin calificarea Omanului la turneul final.

Ce naționale s-au calificat deja la Cupa Mondială

Preliminariile se apropie de final, iar acum se joacă ultimele meciuri din grupe și în luna noiembrie o să se încheie și în zona europeană. Vor urma, însă, barajele, care sunt ultima speranță pentru formațiile care nu au fost la nivelul așteptat.

Până acum, 20 de echipe naționale sunt sigure de prezența la Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic.

  • America de Nord: Mexic, Canada și SUA (gazde);
  • Oceania: Noua Zeelandă;
  • Africa: Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria;
  • Asia: Australia, Iran, Japonia, Coreea de Sud, Iordania, Uzbekistan;
  • America de Sud: Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay.
