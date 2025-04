Cosmin Olăroiu, șocat de a văzut în meciul dramatic care l-a calificat în finala Ligii Campionilor Asiei 2: „Rar se întâmplă asta în lume! A ajutat mult echipa”

După ce , echipa antrenată de Cosmin Olăroiu . Al Sharjah a marcat două goluri în prelungiri, iar în tribune s-a declanșat nebunia.

Cosmin Olăroiu: „Am mai trăit astfel de meciuri”

a reușit o performanță incredibilă alături de Al Sharjah și s-a calificat dramatic în finala AFC Champions League Two. Chiar dacă a pierdut la limită partida tur, meciul retur a fost unul plin de dramatism.

Cele două goluri ale echipei pregătite de tehnicianul român au fost înscrise în minutele 90+4 și 90+9. Pe lângă asta, Al Sharjah s-a bucurat de o susținere incredibilă, mai ales că în tribune au fost și suporteri ale adversarelor din campionatul intern, lucru mai puțin întâlnit pe un stadion de fotbal.

Cosmin Olăroiu a povestit cum s-a trăit revenirea incredibilă a echipei sale și a transmis unde anume s-a făcut diferența în meciul care a decis calificarea în ultimul act al competiției.

„Am mai trăit astfel de meciuri. Tot în Champions League, dar în 2015, când am trecut de Al-Hilal în semifinale. Atunci, eram la Al-Ahli Dubai. În retur, ei erau calificați până când s-au arătat minutele de prelungire de pe margine. Noi am condus cu 2-0, ei ne-au egalat și noi am dat golul victoriei, de 3-2, și al calificării, în minutul 90+5.

Mai speram, pentru că știam că vor fi multe minute de prelungire. A fost un incident și doi jucători și-au spart capul și s-a întrerupt meciul. După care unul dintre ei sângera și iarăși s-a oprit meciul. De vreo trei ori s-a oprit meciul din cauza acestui incident și eram convins că arbitrul o să dea multe minute de prelungire. Iar ei (n.r. – cei de la Al-Taawon) nu prea mai puteau. Au început să cedeze fizic. Noi am controlat repriza a doua total! Dar știi cum e? Se poate să marchezi, se poate să nu marchezi. Important e să speri (n.r. – râde).

Noi ar fi trebuit să abordăm puțin diferit restul jocului, să schimbăm mai devreme modulul de joc. Adică, e o chestie cu două tăișuri. Pentru că, dacă ei marcau din penalty, era posibil să se relaxeze, să creadă că sunt calificați deja, iar noi să avem o reacție. Pe de altă parte, la 1-0 pentru ei din minutul 15, era posibil să avem și noi o cădere, să creadă jucătorii că nu se mai poate. Nu știi niciodată cum interpretează jucătorii o asemenea situație”.

Cosmin Olăroiu: „Rar se întâmplă asta în lume! Să se unească galeriile echipelor rivale pentru un singur club”

„La meci, au venit majoritatea galeriilor echipelor din Emirate. Le-am și mulțumit. A fost o atmosferă de meci mare și asta a ajutat foarte mult echipa. Foarte mult! Rar se întâmplă asta în lume! Să se unească galeriile echipelor rivale pentru un singur club. Ceea ce demonstrează că, în astfel de situații, treci peste orgoliile personale și te interesează țară mai mult decât numele clubului tău favorit.

Se joacă într-o singură manșă pe terenul echipei de pe tabloul celălalt. Ceea ce înseamnă că vom juca finala, în deplasare, în Singapore. Ei au un stadion mic, pe care, probabil, nu se va putea juca o finală de Champions League. Și atunci, probabil, stadionul se va schimba cu unul mai mare, dar tot în Singapore. Luni se va decide treaba asta. Cert e că finala va fi un singur meci”, a povestit Cosmin Olăroiu pentru .