Cosmin Olăroiu, verdict neașteptat despre FCSB: „Vor merge și în Champions League”

Cosmin Olăroiu este unul dintre cei mai de succes antrenori din „era Gigi Becali” la FCSB. Tehnicianul român are parte de succes în țările arabe, dar nu ezită să urmărească și campionatul României. Ce spune „Oli” despre forma parcursă de roș-albaștri.
FCSB dă semne de revenire și a reușit trei victorii consecutive în toate competițiile, astfel că roș-albaștrii s-au apropiat de locurile de play-off din SuperLiga. Totodată, campionatul devine din ce în ce mai palpitant, FC Botoșani fiind în continuare lider în clasament.
Cosmin Olăroiu, unul dintre cei mai de succes antrenori din ultimele două decenii din România, a mărturisit că nu urmărește foarte mult campionatul intern, timpul nepermițându-i să petreacă mai mult timp pe statisticile SuperLigii.
„Urmăresc foarte puțin fotbalul din România, nu prea am timp. Trebuie să mă ocup de ceea ce am eu pe aici. Nu urmăresc foarte îndeaproape, din păcate”, a declarat Cosmin Olăroiu, conform sport.ro.
Cât despre FCSB, Cosmin Olăroiu a mărturisit că o vede cât de curând în grupele UEFA Champions League. Tehnicianul consideră că a intervenit o stare de relaxare în rândul jucătorilor în startul acestui sezon, dar cum lotul este foarte valoros, echipa își va reveni.
„Steaua (n.r – FCSB), anul trecut, a avut un parcurs bun în Europa League. O să reușească! Trebuie să nu cedeze și să meargă înainte. Ușor, ușor învață, găsesc ce au nevoie, se întăresc și vor merge și în Champions League.
Au câștigat doi ani la rând titlul. Probabil a intervenit puțină relaxare, dar cred că au un lot foarte valoros și vor reveni. În momentul în care prind play-off-ul și se înjumătățesc punctele, cred că vor avea șanse reale”, a mai spus Cosmin Olăroiu.