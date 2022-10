Cosmin Seleși, prezentatorul show-ului Batem palma?, dezvăluie secretul căsniciei de 12 ani: “Toleranța, prietenia și înțelepciunea”

Cosmin Seleși a bătut palma cu PRO TV și, după ani buni în care a prezentat Te cunosc de undeva la Antena 1, a acceptat provocarea de a modera noul game show cu care postul TV speră să dea lovitura. Cosmin Seleși este cunoscut și ca actor, iar filmul Pup-o, mă!, din 2018, este o comedie care i-a completat palmaresul.

Cosmin Seleși, secretul unei căsnicii în era divorțului

L-am întâlnit pe Cosmin Seleși la evenimentul de prezentare a noii emisiunii și am vrut să aflăm cum s-a acomodat în noul proiect, care este “rețeta” emisiunii Batem palma? și cum a primit familia lui vestea că actorul a semnat cu Pro TV.

, Cosmin Seleși ne dezvăluie, în exclusivitate, care este secretul unei relații de durată într-o eră în care divorțurile sunt la ordinea zilei. Moderatorul de la Batem palma? susține că toleranța, prietenia, înțelegerea și înțelepciunea sunt lucrurile care pe el și soția lui i-a ținut împreună.

Vedeta de la PRO TV vorbește deschis și despre momentele când filmările de la Pup-o, mă! l-au ținut departe de familie cu săptămânile.

Plecarea de la , deși doi ani de zile nu a fost văzut pe micile ecrane, angrenat într-o emisiune TV. Batem palma?, noul format de la PRO TV, îl pune pe Cosmin într-o postură pe care până acum nu a experimentat-o până acum și care îi place la maximum.

– Cum ai primit noua propunere de proiect după Te cunosc de undeva?

Eu am știut de ce m-am oprit doi ani de zile, căci doi ani de zile nu am mai făcut nimic în tv. Și uneori este nevoie să știi când să te oprești. Chiar este important să pui punct și să o iei de la capăt dacă vrei să evoluezi, dacă nu, atunci rămâi acolo. Eu am nevoie de provocări, nu pot să stau așa.

– Nu te mai motiva suficient proiectul?

Nu neaparat de a motiva, dar nu… te rog eu, mănâncă sarmale în fiecare zi. La un moment dat zici: `bă, nu mai pot!`. Vreau altceva, eu asta îmi doresc. Mie îmi plac provocările.

– Ai regretat vreo secundă că nu ai mai mâncat sarmale?

Nu, doamne ferește! Eu am fost cel care a zis că nu mai vreau. Am reușit abia al doilea an după ce am zis că nu mai doresc.

– Se termina contractul sau pur și simplu ați întrerupt?

Nu am mai vrut. Nimeni nu te poate forța să faci… nu am mai vrut. Așa am considerat că este mai bine pentru mine.

Batem Palma?, noua provocare a lui Cosmin Seleși

– Care este cea mai mare provocare cu care vine noul proiect?

Este altceva, este alt format. Este quiz show. Se întâmplă lucruri neprevăzute. Știi clar când începe, nu știi când se termină. Adică știi ca timing când se termină, dar nu știi ce se întâmplă în fiecare minut. Se poate schimba situația. O dată este sus, o dată este jos… și apoi te surprinde și zici: `băi, nu cred!`. Transmite și foarte multă emoție de multe feluri. Mie îmi place de mor.

– Ce presupune exact jocul?

Nu este doar un joc de noroc, este și intuiție, dar ce e fascinant este că se răstoarnă situația în emisiunea asta de patru sau cinci ori… așa.

– Ce se întâmplă dacă nimerește concurentul zilei cutia cu un leu.

Elimină un leu! A scăpat de leul ăla. Important este să elimine cât mai multe sume mici să rămână cu suma mare.

Cosmin Seleși, dezvăluiri despre noua emisiune: ”100.000 de lei într-un minut”

– Și dacă suma lui din cutie e mică?

Dacă merge până în final, el nu știe ce sumă are în cutie. Nimeni nu știe ce sumă se află în nicio cutie. O dată îți dai seama că mai are 50% șanse să câștige 100.000 de lei într-un minut. Cum?! E posibil să fie… și e tensiune.

– Interacționează concurenții între ei?

O, da! Sunt o gașcă, sunt nebuni toți. Sunt foarte tari, unul și unul. Se schimbă la fiecare emisiune. Dacă unul a jucat astăzi, a plecat acasă și vine altcineva în locul lui. Dar gașca rămâne. Ce este important e că este singurul quiz show în care concurenții nu se luptă unul împotriva altuia, dimpotrivă, concurenții sunt împreună. Cel care joacă este susținut de toată lumea.

– Sunt implicate și vedete printre concurenți?

Nu, nu! Hai, ne ajunge! Ce atâtea vedete! În afară de mine nu prea am văzut vedete pe acolo (râde – n.r.).

Familia lui Cosmin Seleși, ținută departe de ”ochii curioșilor”

– Ce a spus familia de acest proiect?

Fiul meu abia îl așteaptă!

– A participat la filmări?

Nu! Eu nu prea implic familia în… fiecare în treaba lui, în proiectele lui. Nici pe social media nu prea îi pun că nu…

– De ce îi ții departe?

Pentru că sunt copiii mei, ce treabă au… Pe voi, pe ceilalți îi interesează persoana mea, nu copiii mei.

– Inevitabil cei care vă urmăresc sunt interesați și de partea privată a vieții unui om de televiziune.

Am mai scăpat din când în când câte o fotografie sau ceva informații despre Tudor sau despre Ilinca, dar nu vreau mai mult. Sunt doar niște copii. De ce să-l expun eu peste tot, să-l pun acum să facă și reclame. Doamne iartă-mă!

– Ați fi făcut un ban cinstit până la urmă…

Pe foarte mulți bani, da, o să îi pun să facă reclame și le pun bani în cont și la 18 ani le zic: `felicitări, ai câștigat`…

Seleși, chef în bucătărie: ”Nu fac platinguri”

– Oamenii de acasă vor să-l cunoască și pe Seleși prezentatorul, dar și pe Seleși tatăl, omul, bucătarul…

Bucătarul, asta îmi place.

– Ce face Seleși în timpul liber?

Gătește și când mai are timp se uită la pescuit sau la Formula 1.

– Gătește?

Da, de toate gătesc! Nu fac platinguri din alea, dar gătesc! Mă relaxează.

– Și peștele?

Nu mănânc pește, dar mă duc la pescuit. Eu mă duc la spinning, răpitori. Am niște prieteni cu care merg. Suntem vreo 3.

Soția lui Seleși se bucură când actorul pleacă la pescuit

– Soția ce spune de aceste escapade?

Soția se bucură când plec la pescuit că mă liniștesc. De aceea nici nu prea postez de la pescuit pentru că sunt în lumea mea.

– Pleci cu săptămânile?

Nu, doar 3-4-5 zile.

– Cât ai stat cel mai mult departe de familie?

Anul acesta am filmat aproape o lună la Răchițele, partea a treia de la Pup-o, mă și am sta cam o lună fără ei.

Prezentatorul de la Batem palma?, secretul unei cănicii de peste 12 ani

– Este Seleși o persoană romantică?

Da, sunt o fire sensibilă.

– Îți mai suprinzi soția cu buchete de flori?

Da! Păi nu este important!? Ce te doare mâna?! Costă 50 de lei un buchet de flori. Este important, este frumos!

– Acesta este secretul unei relații de durată?

Nu! Secretul pentru o relație de durată este toleranță, prietenie, înțelegere, înțelepciune.

– Ați văzut că în ziua de astăzi unii divorțează și după un an.

Să fie sănătoși! Eu am 12 ani de când m-am căsătorit… am mulți ani!

Regulile quiz-ului Batem palma?

Formatul Batem Palma? este o licență internațională (Deal or No Deal), produs în foarte multe teritorii. Piesele principale: 24 de concurenți, un host și 24 de cutii care conțin sume (tag-uri cu sume, nu bani cash) între 1 ban și 100.000 de lei. Aceste sume sunt așezate în cutii de un avocat, care mai apoi le sigilează. Avocatul este prezent în platou pe toată durata filmărilor.

Cutiile sunt aduse în platou și concurenții trag dintr un bol numere de la 1 la 24. Fiecare primește cutia cu numărul extras, evident fără să știe ce se află înăuntru. Mai apoi, computerul extrage random numele unui jucător dintre cei 24. Acesta își ia cutia și vine la pupitrul central lângă host. El va fi jucătorul zilei.

Pe panoul led din față se regăsesc sumele din cutii. Pe o coloană sume mici și pe cealaltă sume mari. Misiunea jucătorului este ca pe parcursul mai multor runde de joc să deschidă cutiile celorlalți protagoniști și să elimine din joc cât mai multe sume mici.

În runda 1 se deschid 6 cutii. În funcție de sumele eliminate, o entitate numită Bancă, nevăzută de jucător, care comunică telefonic cu hostul, îi va face o ofertă financiară în funcție de sumele aflate încă în joc.

Runda 2 – elimină 4 cutii, runda 3 – 3 cutii, runda 4 – 3 cutii, runda 5 – 3 cutii, runda 6 – 2 cutii, runda 7 – 1 cutie. Oferta Băncii vine după fiecare rundă, iar la final, dacă refuză toate ofertele Băncii, concurentul vede ce sumă se află în cutia sa.