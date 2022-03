Cosmin Seleși, după ce a fost înlocuit cu Pepe la “Te cunosc de undeva”: “Am râs, am învățat și am plecat”

Actorul a lucrat la postul de televiziune Antena 1 timp de 10 ani, primele zvonuri despre plecarea fiind făcute publice la finalul anului trecut. La momentul respectiv vedeta a apărut la filmările Revelionului de la Pro TV.

Cosmin Seleși, mesaj după plecarea de la ”Te cunosc de undeva”. Pepe e noul prezentator

Cosmin Seleși a făcut lumină legat de încheierea contractului cu emisiunea transformărilor „Te cunosc de undeva!”, unde a făcut echipă cu frumoasa Alina Pușcaș. în vârstă de 44 de ani a lăsat un mesaj legat de plecarea sa din trust.

„Am agățat pălăria și haina în cuier. Ce călătorie frumoasă a fost! S-a simțit ca o serie limitată. Am fost destul de norocos să fac parte dintr-un show de televiziune în care am intrat, am contribuit cu partea mea, am râs, am învățat și am plecat.

Familia Te Cunosc De Undeva merge mai departe. Am legat prietenii frumoase cu o echipă de vis și cu un casting mereu surprinzător, cu care am lucrat 9 ani, 16 sezoane adică 240 de ediții.

N-a fost niciodată un moment potrivit pentru a spune la revedere. Cu toate astea, timpul trece repede și încă de anul trecut de când am decis să plec de la TCDU scriu următorul capitol”, a scris vedeta pe contul de .

Cosmin Seleși, despre planurile de viitor. Ce vrea să facă

Cosmin Seleși a mărturisit că vrea să se ocupe mai mult de cariera din domeniul cinematografic. Mai exact, face parte din distribuția filmului „Secretul lui Zorillo” care va apărea în cinema în data de 22 aprilie 2022.

De asemenea, actorul vorbește și despre noi piese de teatru care vor urma în perioadă următoare. Și asta nu este tot pentru că este pregătit să se concentreze pe trupa Cosmin Seleși Orchestra.

Proiectul muzical a prins viață în anul 2019, iar de atunci artistul este foarte încântat de drumul ales. Repertoriul formației cuprinde numai piese româneşti din anii 1970-1980, cântate de artiste foarte cunoscute.

Totodată, piesele interpretate de orchestra din care face parte Cosmin Seleși sunt și unele compuse de Marius Ţeicu, dar și melodii din anii 1990-2000.