Cosmin Seleși, trimis la plimbare de rivalul de la Prima TV, Cove! Vedeta Pro TV a ”zburat” de la teatru

Cove, managerul teatrului Ion Creangă din București, pare să nu își ierte colegii de breaslă atunci când are ocazia. Iar după ce a fost implicat într-o serie de replici cu Ioana Ginghină, Cove l-a luat ”la ochi” pe Cosmin Seleși, vedeta Pro TV.

Cosmin Seleși a plecat de la teatrul condus de Cove

Cosmin Seleși, prezentatorul emisiunii Batem Palma de la Pro TV a fost, ani la rândul, unul dintre actorii de bază ai teatrului Ion Creangă din București, teatru condus de celebrul Gabriel Coveșeanu, alias Cove. Culmea, acesta din urmă, fost prezentator la Pro TV, acolo de unde a plecat pentru Prima Tv, este concurent direct al lui Cosmin Seleși pentru audiențe.

De ceva vreme însă, Cosmin Seleși nu mai face parte din echipa teatrului Ion Creangă. Iar FANATIK a aflat, în exclusivitate, dedesubturile unui scandal de pomină în lumea culturală bucureșteană.

Mai exact, vedetei de la Pro TV i s-a oferit, recent, un rol într-o piesă care urma să fie pe scena teatrului Ion Creangă. Rolul era însă unul minor. Mai exact, Cosmin Seleși trebuia să joace rolul unui ren. Ren, adică acel animăluț simpatic, ierbivor, cu coarne, care în povești trage sania moșului…

Normal, Cosmin Seleși sa simțit puțin desconsiderat… Și, după o ceartă de pomină, la nervi, și-a anunțat demisia și a plecat de la teatru. Doar că, a doua zi, a început să își regrete ieșirea nervoasă, motiv pentru care a mers la Teatrul Ion Creangă pentru a regla situația.

Cove l-a trimis la plimbare pe Cosmin Seleși

Decis să își retragă demisia depusă cu o zi înainte, Cosmin Seleși a mers să vorbească cu managerul teatrului Ion Creangă, Gabriel Coveșeanu. Doar că, ajunși față în față, cele două vedete TV, au avut o discuție scurtă de tot.

Mai exact, Cove i-a spus că i-a semnat demisia, că i-a înregistrat-o și că nu se mai poate să o retragă. Iar Cosmin Seleși a fost nevoit să plece. De altfel, dezamăgit din cale afară, fără să spună prea multe lucruri despre experiența avută cu rivalul de la Prima Tv, prezentatorul Prima TV a și făcut o postare în care vorbește de ceea ce i s-a întâmplat.

”Buna dimineața, nu am postat nimic de ceva vreme, am trecut printr-o perioadă mai ciudată, așa e viața cu bune și cu rele, iar la un moment dat îți mai da câte o palmă să te trezești, să te uiți in jur și să-ți dai seama ce ai făcut și cine îți este prieten! Am primit încă o lecție, sper ca am învățat tot ce trebuia”, a notat Cosmin Seleși pe conturile sale de socializare după ce a ”zburat” de la Teatrul Ion Creangă.

Teatrul condus de Cove, sămânță de scandal

În ultima perioadă, Teatrul Ion Creangă este scena unor mai frământări. De altfel, Ioana Ginghină, frumoasa actriță care a impresionat și pe scene și pe micul ecran cu talentul ei, a ridicat situația .

”Deja sunt trei colegi care în acest an și-au dat demisia de la teatru. Pot spune că toți au plecat în alte părți. Ultimul care a renunțat, persoană publică, nu era mulțumit de rolul pe care îl primise de la un regizor care nici măcar nu știu dacă are studii în domeniu. (…)

Ca să înțelegeți cât eram plătită, vă fac un echivalent. Eu bonei îi dădeam mai mulți bani decât luam eu de la teatru. Salariul era de 1.200 de lei. Dar asta nu înseamnă că eu m-am lăsat de teatru. (…) Cove este director de patru ani. Că e Cove sau altcineva, ideea e că în acest moment nu există empatie față de tineri, în primul rând, dar nici față de ceilalți mai vechi. De ceva timp mai mult sunt amenințări – dacă vrei, dă-ți demisia – am auzit aceste vorbe mai mult ca niciodată în ultimul timp.

Contractele noastre sunt foarte greu de rupt și atunci se mizează pe cine are orgoliu, pleacă singur de nervi. Managerul spune – nu te las să faci proiectul ăla pentru că trebuie să vii la aceste repetiții. Și la un moment dat toți renunță că nu au încotro”, ne spunea Ioana Ginghină.

Cove, despre plecarea lui Cosmin Seleși: ”A decis că nu mai dorește să lucreze cu noi”

FANATIK l-a contactat pe în care este târâtă în ultima perioadă instituția culturală pe care o conduce. Iar Cove susține că lucrurile sunt ceva mai… nuanțate.

”A fost decizia dumnealui, planurile lui artistice nu se mai încadrau cu ceea ce avem noi în plan și în proiect la teatrul Ion Creangă. A decis că nu mai dorește să lucreze cu noi, aici. Sunt niște glume și chestiuni ce țin de culise (se referă la rolul de ren primit de Cosmin Seleși, n. red.).

A fost distribuit în cea mai recentă premieră a teatrului Ion Creangă, Alertă în Laponia, și pur și simplu a considerat că nu mai vrea să facă parte din echipa teatrului. Am avut niște discuții cu dânsul, dar nu neapărat în sensul ăsta (despre retragerea demisiei, n. red.) pentru că noi vom mai colabora”, spune Cove.

Cove, despre scandalurile de la teatru: ”Afirmații tendențioase”

Iar când vine vorba de reproșurile care i-au tot fost aduse, Cove susține că totul este în perfectă ordine la teatru. Doar că, uneori, planurile actorilor care pleacă nu coincid cu cele ale managementului teatrului, iar el, ca director, nu se poate pune în calea fericirii personale ale artiștilor.

”Nu se întâmplă absolut nimic la noi la teatru, sunt niște afirmații tendențioase, rău intenționate făcute de niște persoane care nu au nicio legătură cu realitatea. Nu e nimeni forțat să plece, nu se pun condiții. Pur și simplu în viața unui artist, la un moment dat, apare un moment în care își dorești să fac altceva. Nu e absolut nicio problemă. Iar eu, în calitate de manager, nu pot să stau, să mă opun, dorinței artistului.

Dacă cineva nu vrea să facă parte din echipa teatrului, nu pot să îl forțez. Sigur că se fac speculații, se fac tot felul de afirmații, dar.. Au mai fost colegi care au decis să plece, să urmeze o altă cale… Nu m-am opus niciodată, fiecare om știe ce e mai bine pentru el. (…)

Reproșul cu sala (sala teatrului Ion Creangă este, de 14 ani, în renovare, n. red.) nu mi se poate face mie, nu a depins de mine toată această privește. Este o situație, dar, cumva, acum, suntem în linie dreaptă cu finalizarea sălui. Contractul de reparare, modernizare și restaurare al sălii este făcut de Primăria Municipiului București, deci nu e responsabilitatea mea. Sperăm că cel mai târziu la începutul anului viitor vom putea să jucăm din nou în sala noastră. Abia așteptăm să ne întoarcem acasă, după multă vreme”, ne-a mai spus Cove.