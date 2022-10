Cosmin Stan și soția sa, decizie după 15 ani de căsnicie: ”Exact în aceeași zi și în același loc”

Cosmin Stan a plecat în vacanță în Statele Unite. Cei doi nu au vizitat doar marile orașe american precum Los Angeles sau Santa Monica, dar au programat și un eveniment cât se poate de emoționant.

Cosmin Stan și soția sa, Oana, și-au reînnoit jurămintele

Cosmin Stan și soția sa, Oana, s-au căsătorit în urmă cu 15 ani, în Las Vegas. Drept urmare, nu a fost aleasă întâmplător.

Prezentatorul de la Pro tv i-a avut alături și pe cei dragi și a pregătit un moment deosebit. Într-o postare pe contul personal de Instagram, Cosmin Stan a publicat o imagine din ziua căsătoriei, dar și unele mai noi, alături de soția, dar și de copiii săi.

Cuplul și-a reînnoit jurămintele în același loc, după 15 ani, în aceeași zi, la o capelă din Las Vegas. Chiar prezentatorul tv a dezvăluit că martori au fost cele mai dragi ființe din viața lui și a soției sale.

”La 15 ani de când am spus “I do”, exact în aceeași zi și în același loc, la o micuță capelă din neobositul Las Vegas, am reînnoit jurămintele de atunci care sunt mai valabile ca oricând! Mai ales că acum am avut alături de noi ca martori cele mai dragi ființe nouă!”, a scris Cosmin Stan.

Pe lângă reînnoirea jurămintelor, și cei dragi au avut grijă să nu piardă nici măcar un singur moment în vacanța lor din SUA.

Cosmin Stan a plecat în vacanță în SUA alături de cei dragi

Au vizitat mai multe orașe și de asemenea, nu au avut cum să rateze atracțiile turistice din state precum Walk of Fame, Beverly Hills, Marele Canion, dar și multe altele.

Chiar prezentatorul tv le-a dezvăluit urmăritorilor săi că a trăit o experiență cât se poate de deosebită și este extrem de mulțumit de ce a reușit să vadă într-un timp atât de scurt.

”Am mai trăit o experiență deosebită care ne reamintește ce fascinantă e planeta aceasta și cât de multe are de oferit!”, se mai arată în postarea lui Cosmin Stan.