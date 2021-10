Cosmin Stanciu a dezvăluit prin ce a trecut Sebi de la Survivor România după ruptura căsniciei sale: „A venit la mine plângând”

Despărțirea dintre Sebastian Chitoșcă de la Survivor România și soția lui a creat o undă de șoc printre fanii competiției încheiate în vară.

Cosmin Stanciu, unul din prietenii pe care Sebi și i-a făcut la Survivor, a vorbit despre drama prin care fostul fotbalist a trecut.

Sportivul a declarat într-o emisiune difuzată pe Youtube că Sebastian a mers la el acasă plângând ca un copil, fiind extrem de afectat de faptul că nu mai este împreună cu Alexandra.

Cosmin Stanciu susține că Sebi de la Survivor România are nevoie de consiliere

„Sebi a fost la mine acum ceva timp. A venit la mine plângând. Trece printr-o perioadă mai grea. Nu-mi place să mă bag în chestiile astea. A fost la mine în Cluj, o noapte până să meargă în Germania.

E destul de stresat în perioada asta. El tot timpul are nevoie de mai multă consiliere. Când are ceva pe suflet, mereu are nevoie de consiliere. E mai plângăcios așa, de fel”, a spus Cosmin Stanciu despre situația lui Sebastian Chitoșcă la .

Cosmin a spus că Sebi își va reveni cu siguranță și că despărțirea de soția lui nu este un capăt de lume. a vorbit, printre altele, și despre situația sa amoroasă.

Clujeanul a trecut și el printr-o separare după Survivor România, însă nu a dorit să dramatizeze. Tânărul a declarat că el trece de obicei mai ușor peste astfel de dezamăgiri.

Fostul concurent se vede cu cineva

În viața lui Cosmin a apărut între timp o fată, dar nu e deocamdată ceva serios. Vrea să vadă cum va decurge relația cu misterioasa domnișoară și nu îi place să se arunce înainte până nu o cunoaște suficient de bine.

„Cred că sunt și pretențios în relații. Sigur sunt pretențios, dar mai las loc de bună ziua. Peste unele principii ale mele trec mai greu”, a completat Cosmin Stanciu.

Fostul concurent de la Survivor România a mai povestit și despre relația sa de prietenie cu Zanni. Cei doi sunt în continuare tovarăși, însă nu au reușit să se vadă de prea multe ori.

Cosmin a spus că fiecare are lucruri de făcut, iar distanța dintre București și Cluj este una dintre cauzele pentru care nu pot ieși de fiecare dată când și-ar dori. Cu toate acestea, Cosmin a spus că vorbește aproape zilnic la telefon cu câștigătorul Survivor România.