Cosmina Păsărin, pasiune ascunsă. Ce colecționează vedeta: „Aș putea să-mi deschid un magazin”

Cosmina Păsărin a vorbit despre o pasiune mai puțin cunoscută de-ale sale. Vedeta colecționează accesorii vintage și deține o colecție impresionantă. A recunoscut că și-ar putea deschide un magazin .

Ce pasiune are Cosmina Păsărin? Vedeta și-ar putea deschide o afacere

Cosmina Păsărin a fost invitată în emisiunea Vorbește lumea, , unde a dezvăluit ce pasiune are.

Vedeta și-a prezentat o parte din colecția impresionantă de cercei vintage. Cu toate că în platou a adus doar 47 de perechi, Cosmina Păsărin a mărturisit că deține mai multe.

A moștenit pasiunea de la mama sa, iar cele mai multe bijuterii le cumpără de la diferite târguri de vechituri și este destul de atentă cu modul în care le depozitează.

„Mama știe că sunt pasionată. Ea mi-a făcut cadou această broșă, pentru că și ea poartă astfel de accesorii. Bine, asta e variantă oficială, am văzut-o la ea, am luat-o împrumut și am luat-o de tot”

Sunt achiziționați din magazine vintage. Merg foarte des la târguri unde se vând vechituri și acolo cotrobăi printre căni vechi, cești vechi de cafea.

Le țin acasă, în diverse cutii. Încerc să țin într-o cutie mai mare, cutii mai mici, în care am 3-5 perechi. Dar când am momente în care sunt mai dezordonată și vin repede de la un eveniment, le cam arunc pe toate”, a declarat

„Aș putea să-mi deschid un magazin”

Totuși, Cosmina Păsărin nu se încumetă încă să achiziționeze obiecte de valoare, confecționate din materiale prețioase, dar nu neagă faptul că ar putea face asta în viitorul apropiat.

Până atunci, însă, vedeta recunoaște că ar putea să-și deschidă un magazin cu bijuteriile pe care le-a adunat până în acest moment.

„Mi se par și foarte scumpe și sunt niște investiții pe care, deocamdată, nu doresc să le fac. Poate mai târziu, că e clar că am această predispoziție

Aș putea să-mi deschid un magazin. Mă văd, la un moment dat făcând asta, deși, este greu, pentru că am pus suflet în această poveste.

Nu prea i-aș da. Sunt destul de atentă la modelele pe care le aleg și încerc să aleg modele care să nu se repete. E o adevărată poveste în spate”, a recunoscut Cosmina Păsărin.