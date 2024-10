Cosmina Păsărin și-a deschis sufletul. De ce a dispărut vedeta de pe micile ecrane: „Mai bine să nu apari”

Cosmina Păsărin, altădată o prezență constantă pe micile ecrane, a fost scumpă la vedere în ultima perioadă. Asta i-a făcut pe fani să se întrebe ce se întâmplă cu ea, iar recent, cu ocazia lansării filmului în care a jucat, a dat cărțile pe față.

De a ce a dispărut Cosmina Păsărin de pe micile ecrane

Cosmina Păsărin este de ani buni în lumina reflectoarelor, având o carieră de succes în televiziune, radio, precum și în actorie. Cu toate acestea, în ultima vreme a apărut tot mai puțin pe micile ecrane.

Acest lucru i-a îngrijorat pe cei care o urmăresc de aproape de atâta timp și care au început să-i simtă lipsa. Vestea bună este că ea va putea fi urmărită în

Iar cu ocazia lansării proiectului, Cosmina Păsărin, ce interpretează rolul unei polițiste, a vorbit și despre retragerea sa. Astfel, vedeta a recunoscut că traversează o perioadă în care nu se simte bine.

Acesta este motivul pentru că a considerat că este benefic atât pentru ea, cât și pentru public, să stea departe de lumina reflectoarelor până se va simți pregătită. „Eu când am perioade proaste, evit să apar. Prefer să stau acasă și să-mi văd de treaba mea.

Sunt o persoană care are două laturi foarte bine conturate. Iubesc foarte mult oamenii. Iubesc să socializez, dar în același timp îmi place să stau și în lumea mea, așa cum am zis. Cred că este bine să faci astfel de lucruri în momentul în care nu te simți pregătit pentru o apariție.

Mai bine nu apari decât să dai greș cu apariția. Dar, cum ne aflăm la premiera filmului în care am jucat pot spune că a fost una foarte frumoasă pentru mine, chiar dacă eu nu apar atât de mult în această producție. A fost o experienţă scurtă și intensă. Interpretez rolul unei polițiste. Am îmbrăcat la filmări haina de polițist”, a declarat Cosmina Păsărin pentru

Iubește și se simte iubită

De altfel, Cosmina Păsărin nu este prea activă nici în social media. Din contră, încearcă să separe foarte bine viața publică de cea privată. Însă, nu s-a sfiit să recunoască faptul că iubește și se simte, la rândul său, iubită.

au sărbătorit de curând doi ani de relație. Ea a mărturisit că se înțeleg din ce în ce mai bine și a spus și care sunt cele mai mari calități ale bărbatului care o face fericită.

„Sentimental sunt foarte bine, lucrurile merg bine, am împlinit de curând doi ani de relație și ne înțelegem din ce în ce mai bine, totul este așa cum ar trebui să fie. Îmi place că are un suflet foarte bun, are simțul umorului.

Ne distrăm mult împreună și acest lucru contează foarte mult pentru mine. Vrem să plecăm în vacanțe, am fost și anul acesta plecați într-o scurtă vacanță la Londra. Ne-am simțit foarte bine, a fost foarte frumos”, a mai spus Cosmina Păsărin.