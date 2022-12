Costa Rica – Germania, de la ora 21:00 în Grupa E la Campionatul Mondial 2022. Nemţii, obligaţi să câştige

Meciul Costa Rica – Germania are loc joi, 1 decembrie, cu începere de la ora 21:00, în cadrul etapei a 3-a din Grupa E la turneul final al CM din Qatar. Costa Rica are trei puncte. După ce a debutat cu cel mai sever eşec de la Mondial, , a urmat o neaşteptată victorie cu 1-0 în faţa Japoniei. Germania are un singur punct, din remiza de 1-1 cu Spania, pentru că a pierdut primul joc, .

Costa Rica – Germania, în etapa 3 din grupa E la Campionatul Mondial 2022

Costa Rica şi Germania joacă pentru calificarea în optimi. Germania se află într-o situaţie teribilă, riscând enorm să plece acasă după grupe, la al doilea turneu final consecutiv, după cel din 2018. şi să spere că Spania va învinge Japonia. Altfel lucrurile pot lua o turnură dramatică pentru “panzere”.

ADVERTISEMENT

Unde se joacă meciul dintre Costa Rica şi Germania

Întâlnirea Costa Rica – Germania se desfășoară joi, 1 decembrie, de la ora 21:00, pe stadionul “Al Bayt” din orașul Al Khor, acolo unde Qatar a început prima ei experiență la un turneu final de CM contra Ecuadorului, scor 0-2 şi unde a şi terminat-o după meciul cu Olanda, fără nici un punct la turneul final.

Pe stadionul “Al Bayt” au mai avut loc meciurile Maroc – Croația 0-0, Anglia – SUA 0-0, Spania – Germania 1-1 şi Olanda – Qatar 2-0. Urmează duminică, 4 decembrie, optimea Anglia – Senegal, apoi, pe 10 decembrie, un sfert de finală și pe 14 decembrie o semifinală.

ADVERTISEMENT

Cine transmite la TV partida

Partida Costa Rica – Germania se joacă joi, 1 decembrie, de la ora 21:00, şi va fi televizată în direct şi în exclusivitate pe postul TVR Info. O mai puteţi viziona intrând pe site-ul FANATIK, în format LIVE VIDEO.

Va fi o nouă zi cu cer senin şi mult soare în Qatar, ceva obişnuit pe durata turneului final şi în general pentru cea mai mare parte a anului în această ţară din Golf. Temperatura nu va depăşi la amiază 28 de grade, dar la ora 21:00 vor fi cu trei grade mai puţin.

ADVERTISEMENT

Tot ce trebuie să știi despre Costa Rica – Germania, de la Cupa Mondială 2022, dacă jucați la pariuri

Este un meci pe care se va miza enorm pe succesul Germanie sub diferite forme, pentru că nimeni nu poate concepe un nou rezultat negativ pentru elevii lui Hansi Flick. FANATIK prezintă cele mai importante informaţii înaintea partidei dintre Costa Rica şi Germania.

Doar Costa Rica are absent în meciul cu Germania

Doar Costa Rica are un jucător indisponibil pentru ultimul meci din grupă şi foarte probabil la acest turneu final. Este vorba de Calvo, dar jucătorul lui Konyaspor nu este accidentat, ci a reuşit performanţa de a lua câte un cartonaş galben în fiecare dintre primele două meciuri şi acum este suspendat.

ADVERTISEMENT

Selecționerul Germaniei, Hansi Flick, nu are absențe la acest meci, aparent cel mai ușor din grupă, dar rămâne de văzut dacă va decide să facă schimbări mai multe în formula de start, obiectivul fiind să marcheze cât mai repede.

ADVERTISEMENT

Stephanie Frappart, prima femeie care va arbitra un meci masculin la un turneu de CM

Partida Costa Rica – Germania va aduce un moment istoric în privinţa arbitrajului. Pentru prima dată o femeie va conduce un meci la turneul final al CM de fotbal rezervat bărbaţilor. Este vorba de franţuzoaica Stephanie Frappart, 38 ani, arbitru FIFA încă din 2009.

După eliminarea umilitoare, din faza grupelor la Cupa Mondială 2018, există pericolul real ca istoria să se repete, Germania știind că nimic altceva în afara unei victorii nu-i va menține în viață speranțele de calificare, după ce un egal, 1-1 cu Spania, a lăsat-o pe ultimul loc în Grupa E. Pentru prima dată în istoria lor, germanii nu au obținut nicio victorie după primele două meciuri la turneul final.

Cote la pariuri

Casele de pariuri au pus cote la acest meci reprezentând un record de dezechilibru. Germania are cotă 1,10 la victorie, în condiţiile în care are un singur punct, iar echipa din America Centrală a primit un greu de imaginat 28,00, deşi are trei puncte! Şansă dublă 1X e de record, cotă 8,00, gol marcat Costa Rica are cotă 2,50 la fel şi varianta să înscrie ambele echipe.

Cele două echipe vor fi acum la a doua înfăţişare directă, prima având loc tot la un turneu final de CM, în 2006, când gazda Germania a fost în aceeaşi grupă cu Costa Rica. Şi a fost un meci spectacol, câştigat nu aşa uşor de Germania, scor 4-2, dublă Klose, şi câte un gol Lahm şi Frings, care a risipit emoţiile la 4-2 pe final, pentru că dubla lui Wanchope a ţinut un 3-2 strâns până atunci.