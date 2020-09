Costel Corduneanu renunță la viața de interlop și se face scriitor. Promisiunea celui mai temut român

Costel Corduneanu, liderul clanului Corduneanu și unul dintre cei mai de temut interlopi din România, a anunțat că vrea să renunțe la viața interlopă pentru a deveni scriitor.

Corduneanu se pregătește să scrie o carte în care va dezvălui secrete și amănunte picante despre justiție, despre clanuri sau despre viața în penitenciar.

Costel Corduneanu a luat decizia radicală după eliberarea din închisoare și intenționează să lanseze și alte cărți, dacă prima carte va fi un succes editorial.

„Am făcut vreo șase ani de pușcărie, în total. Nu am făcut mult, dar îmi ajunge. Gata. Nu mai vreau. Am o vârstă. Eu vreau să mă apuc de scris, să ies din lumea asta. Vreau să scriu o carte despre viața mea, una despre justiție și una despre penitenciarele din România”, a declarat Costel Corduneanu pentru BZI.ro

Corduneanu a dezvăluit că în închisoare nu a ieșit din celulă, în perioada cât a fost închis. După ce a ieșit e decis să aibă grijă de copii și de nepoți și promite că nu va mai comite infracțiuni.

„Am ieșit din pușcărie unde am stat 23 din 24 de ore în celulă. Stare mea de sănătate nu mi-a permis să ies mai mult la activități. A fost o perioadă grea. La pușcărie nu este ușor. Pentru cei slabi de înger sau pentru cei care intră fără o recomandare e foarte greu. Eu nu mă plâng de pușcărie, a trecut. Vreau în schimb să nu mai ajung acolo. Am 50 de ani, vreau să am grijă de copii, de nepoți. Nu mai vreau să am probleme cu legea. Eu vreau să ies din lumea asta. Am fost sportiv, am făcut lucruri frumoase. Am greșit, am plătit pentru greșelile mele. Nu mai vreau. Mi-a ajuns. Vreau să fac afaceri legale, să nu mai am treabă cu nimic”, a spus Costel Corduneanu.

Clanul Corduneanu, printre cele mai temute familii de interlopi din România

România nu are familii mafiote de tradiție precum Italia, însă are clanurile de interlopi care conduc, mai mult sau mai puțin, diferite zone geografie. Este și cazul clanului Corduneanu, probabil una dintre cele mai faimoase astfel de familii.

Organizat pe modelul rakeților din fosta URSS, clanul Corduneanu și-a creat un renume în România, fiind la fel de cunoscut ca și clanurile Duduianu sau cel al Sportivilor. În interviul pentru Bzi.ro, liderul familiei a explicat că cei din clanul Corduneanu nu se consideră clan mafiot, ci mai degrabă o familie.

„Noi nu suntem clan, noi suntem o familie. Noi nu am omorât pe nimeni. Într-adevăr, am reacționat și noi când am fost provocați, dar atât”, a explicat liderul familiei interlope pentru BZI.

